Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Morgta mide bulandıran 4 dakika! Cansız bedenlere cinsel tacizde bulundu... Personel suçüstü yakaladı: "Hayatımda gördüğüm en kötü şeylerden biriydi"

    Morgta mide bulandıran 4 dakika! Cansız bedenlere cinsel tacizde bulundu... Personel suçüstü yakaladı: "Hayatımda gördüğüm en kötü şeylerden biriydi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.06.2024 11:04
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kanada'nın Grimsby bölgesinde bulunan hastanenin morguna zorla giren 30 yaşındaki Damon Tingay isimli bir adam 10 cansız bedeni rahatsız ettiği gerekçesiyle tutuklandı. İki erkek naaşına cinsel saldırıda bulunduğu sırada hastanenin güvenlik personeli tarafından suçüstü yakalanan Tingay polise teslim edildi. Olay ölenlerin yakınlarının tepkisine neden oldu.

    Morgta mide bulandıran 4 dakika! Cansız bedenlere cinsel tacizde bulundu... Personel suçüstü yakaladı: "Hayatımda gördüğüm en kötü şeylerden biriydi"

    MYNET|DIŞ HABERLER Kanada'nın Grimsby bölgesinde bulunan hastanenin morguna giren 3 çocuk babası Damon Tingay isimli bir adam hastane personeli tarafından fark edilmeden önce morgta 4 dakika geçirdi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Tingay, bir cesede yönelik cinsel suçları kabul etti. Altı yıl hapis cezasına çarptırıldı ve eylemlerini 'sapkın ve tamamen iğrenç' olarak niteleyen bir yargıç tarafından kendisine dört yıllık uzatılmış bir ruhsat süresi verildi.

    23

    Mahkeme, Tingay'in sabah saat 2.50 civarında bisikletle hastane alanına girdiğini ve güvenlik görevlilerine fark edilmeden bölgede yaklaşık iki saat geçirdiğini duydu. Mahkemede, Tingay'ın morgun kilidinin olmadığı ve yalnızca bir mıknatısla kapatılan kapıyı açmadan önce bir şişeden su içtiğinin gösterildiği güvenlik kamerası görüntüleri yer aldı. Morg içerisindeki güvenlik kamerası görüntüleri hakime özel olarak gösterildi.

    111

    Hastane personeli tarafından morgtan çıkartılan adam polise teslim edildi. Hastane çalışanlarından biri yaptığı açıklamada, buzdolaplarının açık olduğu ve cesetlerin raflardan çıkarıldığı korkunç bir sahne gördüğünü söyleyerek, "Kariyerimde çok şey gördüm. Bu, hayatımda gördüğüm en kötü şeylerden biriydi. Aşağılamaydı, saygısızlıktı. Ağlamayı kesemedim" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    ABD bu görüntüler sonrası ayağa kalktı!

    ABD bu görüntüler sonrası ayağa kalktı!

     Aracından bornozla indi! Sokak ortasında twerk yaptı

    Aracından bornozla indi! Sokak ortasında twerk yaptı

     140 milyon izlendi! Herkes aynı tepkiyi verdi... "Olay ne?"

    140 milyon izlendi! Herkes aynı tepkiyi verdi... "Olay ne?"

     İlk bakışta çıplak sandılar! Gerçek bambaşka çıktı

    İlk bakışta çıplak sandılar! Gerçek bambaşka çıktı

     Değişimiyle şaşkına çevirdi! 'Ders verdim, boşadım'

    Değişimiyle şaşkına çevirdi! 'Ders verdim, boşadım'

    Express

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Aralarındaki yaş farkı olay oldu! O soruya cevap verdilerAralarındaki yaş farkı olay oldu! O soruya cevap verdiler
    Tanımadığı bir erkekle öpüşünce hastanelik olduTanımadığı bir erkekle öpüşünce hastanelik oldu
    Mahkum ve gardiyanın ilişkisi özel görüntülerle ifşalandıMahkum ve gardiyanın ilişkisi özel görüntülerle ifşalandı
    Anahtar Kelimeler:
    Kanada cinsel taciz morg
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Haziran enflasyon beklentisi belli oldu: Kimi sadece 145 TL kimi ‘sıfır’ zam alacak!

    Haziran enflasyon beklentisi belli oldu: Kimi sadece 145 TL kimi ‘sıfır’ zam alacak!

    Fiyatı geçen yıla göre yüzde 100 arttı, taksit bile yapılamıyor! Devlete çağrı: Katkı olmalı

    Fiyatı geçen yıla göre yüzde 100 arttı, taksit bile yapılamıyor! Devlete çağrı: Katkı olmalı

    Mahkum ve gardiyanın ilişkisi özel görüntülerle ifşalandı

    Mahkum ve gardiyanın ilişkisi özel görüntülerle ifşalandı

    Tanımadığı bir erkekle öpüşünce hastanelik oldu

    Tanımadığı bir erkekle öpüşünce hastanelik oldu

    Sokak ortasında sarhoş bir adam tarafından taciz edildi

    Sokak ortasında sarhoş bir adam tarafından taciz edildi

    Komşusundan gelen sesi çekti! "Rahatsız edici"

    Komşusundan gelen sesi çekti! "Rahatsız edici"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.