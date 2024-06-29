Morgta mide bulandıran 4 dakika! Cansız bedenlere cinsel tacizde bulundu... Personel suçüstü yakaladı: "Hayatımda gördüğüm en kötü şeylerden biriydi"

MYNET|DIŞ HABERLER Kanada'nın Grimsby bölgesinde bulunan hastanenin morguna giren 3 çocuk babası Damon Tingay isimli bir adam hastane personeli tarafından fark edilmeden önce morgta 4 dakika geçirdi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Tingay, bir cesede yönelik cinsel suçları kabul etti. Altı yıl hapis cezasına çarptırıldı ve eylemlerini 'sapkın ve tamamen iğrenç' olarak niteleyen bir yargıç tarafından kendisine dört yıllık uzatılmış bir ruhsat süresi verildi.

Mahkeme, Tingay'in sabah saat 2.50 civarında bisikletle hastane alanına girdiğini ve güvenlik görevlilerine fark edilmeden bölgede yaklaşık iki saat geçirdiğini duydu. Mahkemede, Tingay'ın morgun kilidinin olmadığı ve yalnızca bir mıknatısla kapatılan kapıyı açmadan önce bir şişeden su içtiğinin gösterildiği güvenlik kamerası görüntüleri yer aldı. Morg içerisindeki güvenlik kamerası görüntüleri hakime özel olarak gösterildi.

Hastane personeli tarafından morgtan çıkartılan adam polise teslim edildi. Hastane çalışanlarından biri yaptığı açıklamada, buzdolaplarının açık olduğu ve cesetlerin raflardan çıkarıldığı korkunç bir sahne gördüğünü söyleyerek, "Kariyerimde çok şey gördüm. Bu, hayatımda gördüğüm en kötü şeylerden biriydi. Aşağılamaydı, saygısızlıktı. Ağlamayı kesemedim" dedi.