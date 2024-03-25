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Moskova'daki konser salonu katliamında ölü sayısı 137'ye çıktı! Saldırganlardan 2'si hakim karşısında

25.03.2024 00:05
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Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 137’ye çıktığını bildirdi. "Crocus City Hall" adlı konser salonu saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüphelilerden iki kişi olan Saidakrami Murodalii Rachabalizoda ve Dalerdjon Barotovich Mirzoyev, Basmanny Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı. Rus polisi, mahkeme salonu çevresinde geçiş önlem aldı.

Moskova'daki konser salonu katliamında ölü sayısı 137'ye çıktı! Saldırganlardan 2'si hakim karşısında

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısının gerçekleştirildiği Moskova’daki "Crocus City Hall" adlı konser salonundaki çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ekiplerin enkaz çalışmalarında daha fazla cesede ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'ü çocuk olmak üzere 137'ye yükseldi." ifadesi kullanıldı.

Cesetlerin 62’sinde kimlik belirleme çalışmalarının tamamlandığı ifade edilen açıklamada, saldırıya ilişkin gözaltına alınanlara yönelik sorgu sürecinin de devam ettiği aktarıldı.

2 ŞÜPHELİ MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e saldırıya doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını" rapor ettiğini bildirmişti.
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Gözaltına alınan şüphelilerden iki kişi olan Saidakrami Murodalii Rachabalizoda ve Dalerdjon Barotovich Mirzoyev, Basmanny Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.
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MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.
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Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.
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Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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