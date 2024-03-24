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Rusya'nın 11 Eylül'ü! IŞİD yeni görüntüleri paylaştı: Moskova'daki kanlı gece, teröristlerin vücut kamerasında!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
24.03.2024 10:06
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Rusya, tarihinin en kötü terör saldırılarından bir tanesini Cuma gecesi yaşadı. Dört saldırganın kalaşnikoflarla Crocus Belediye Binası'ndaki konser salonuna düzenlediği saldırıda 143 kişi feci şekilde can vermiş, yüzlerce insan yaralanmıştı. Kanlı saldırı IŞİD tarafından üstlenilirken örgüt, teröristlerin vücut kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Görüntülerde teröristlerin binada ne tür bir katliam gerçekleştirdiği açık açık görüldü...

Rusya'nın 11 Eylül'ü! IŞİD yeni görüntüleri paylaştı: Moskova'daki kanlı gece, teröristlerin vücut kamerasında!

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü. Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER!

Saldırıyı üstlenen IŞİD, sosyal medya üzerinden korkunç saldırıya dair yeni görüntüler paylaştı. Teröristlerin vücut kameralarına yansıyan görüntüler izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

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Görüntülerde dört saldırganın ellerinde kalaşnikoflarla rastgele ateş ettikleri görülürken, birçok kişinin öldüğü anlaşılan videoda bazı teröristlerin ellerindeki bıçaklarla sivillerin boğazını kestiği de görüldü.

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ABD, VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

ABD istihbaratının da saldırıdan birkaç hafta önce Rusya'yı uyardığı ortaya çıktı.

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İki hafta önce ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, bir açıklama yaparak ülkedeki vatandaşların dikkatli olması uyarısında yapmış ve seyahat uyarısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Moskova Rusya terörist işid
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