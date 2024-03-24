Rusya'nın 11 Eylül'ü! IŞİD yeni görüntüleri paylaştı: Moskova'daki kanlı gece, teröristlerin vücut kamerasında!

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü. Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER!

Saldırıyı üstlenen IŞİD, sosyal medya üzerinden korkunç saldırıya dair yeni görüntüler paylaştı. Teröristlerin vücut kameralarına yansıyan görüntüler izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

Görüntülerde dört saldırganın ellerinde kalaşnikoflarla rastgele ateş ettikleri görülürken, birçok kişinin öldüğü anlaşılan videoda bazı teröristlerin ellerindeki bıçaklarla sivillerin boğazını kestiği de görüldü.

ABD, VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

ABD istihbaratının da saldırıdan birkaç hafta önce Rusya'yı uyardığı ortaya çıktı.

İki hafta önce ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, bir açıklama yaparak ülkedeki vatandaşların dikkatli olması uyarısında yapmış ve seyahat uyarısında bulunmuştu.







