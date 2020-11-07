Moto G: Tasarımı ve özellikleri ile dikkat çeken telefon

Telefonun arka tarafında 48 MP + 8 MP UV + 2 MP makro kamera yer alıyor. Bataryası ise 5000 mAh kapasiteli olması ile gün boyu kullanım deneyimi vadediyor. Bu telefon plastik bir gövdeye, yan tarafta özel Google Assistant düğmesine sahip. Arkaya monte edilmiş parmak izi tarayıcıyı ile gelen telefon tasarımsal açıdan oldukça şık görünüyor.

Yaklaşık olarak 350 dolardan satışa sunulacak olan telefon 5G desteği sayesinde alanında fark yaratacak. Türkiye pazarına gelmeyecek olan bu model bakalım Motorola’nın yüzünü güldürebilecek mi?

Moto G 5G özellikleri



6.7 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde LCD ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 750G yonga seti (2.2GHz x 2 + 1.8GHz x 6 Kryo 570 CPU)

Adreno 619 GPU

4GB LPPDDR4x RAM / 64GB UFS 2.1 depolama

6GB LPPDDR4x RAM with 128GB UFS 2.1 depolama

1TB microSD kart desteği

48 MP f/1.7 diyafram Quad pixel teknolojisi + 8 MP 118 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 2 MP makro kamera f/2.4 diyafram

16 MP f/2.2 diyafram ön kamera

Water-resistant (IP52)

Boyutlar:166.1 x 76.1 x 9.9mm

Ağırlık: 212g

5G SA/NSA Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, Galileo, NFC, USB Type-C

20W TurboPower destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya

İzmir fay hattı deprem sonrası çıldırdı

