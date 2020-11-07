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Moto G: Tasarımı ve özellikleri ile dikkat çeken telefon

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.11.2020 10:31 | Son Güncelleme

Motorola, Moto G 5G Plus’ın daha ucuz bir versiyonu olan Moto G 5G modelini duyurdu. Moto G 5G, 16 MP delikli kamera ile 6,7 inç FHD + Max Vision ekran ile geliyor. 6 GB’a kadar RAM ve Snapdragon 750G 5G yonga seti ile gelen telefon kamera kurulumu ile dikkat çekiyor.

Moto G: Tasarımı ve özellikleri ile dikkat çeken telefon

Telefonun arka tarafında 48 MP + 8 MP UV + 2 MP makro kamera yer alıyor. Bataryası ise 5000 mAh kapasiteli olması ile gün boyu kullanım deneyimi vadediyor. Bu telefon plastik bir gövdeye, yan tarafta özel Google Assistant düğmesine sahip. Arkaya monte edilmiş parmak izi tarayıcıyı ile gelen telefon tasarımsal açıdan oldukça şık görünüyor.

Yaklaşık olarak 350 dolardan satışa sunulacak olan telefon 5G desteği sayesinde alanında fark yaratacak. Türkiye pazarına gelmeyecek olan bu model bakalım Motorola’nın yüzünü güldürebilecek mi?

Moto G 5G özellikleri

  • 6.7 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde LCD ekran
  • Sekiz çekirdekli Snapdragon 750G yonga seti (2.2GHz x 2 + 1.8GHz x 6 Kryo 570 CPU)
  • Adreno 619 GPU
  • 4GB LPPDDR4x RAM / 64GB UFS 2.1 depolama
  • 6GB LPPDDR4x RAM with 128GB UFS 2.1 depolama
  • 1TB microSD kart desteği
  • 48 MP f/1.7 diyafram Quad pixel teknolojisi + 8 MP 118 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 2 MP makro kamera f/2.4 diyafram
  • 16 MP f/2.2 diyafram ön kamera
  • Water-resistant (IP52)
  • Boyutlar:166.1 x 76.1 x 9.9mm
  • Ağırlık: 212g
  • 5G SA/NSA Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, Galileo, NFC, USB Type-C
  • 20W TurboPower destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya

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