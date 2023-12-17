Motokurye Yunus Emre Göçer hayatını kaybetmişti! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kazasından yeni görüntüler! Avrasya Tüneli kameralarına yansıdı

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olduğu kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosikletin dönüş yaptığı sırada Mohammed Shekh Mohamud'un kullandığı siyah renkli otomobilin çarptığı görülüyor.

Görüntüyle ilgili hazırlanan ve dosyaya eklenen raporda, olayın Avrasya Tüneli- Samatya istikametinde meydana geldiği, Yunus Emre Göçer'in seyir halindeyken arka fren lambasının yandığı, şüpheli Mohmed Hassan Sheıkh Mohamud'ın kullanmış olduğu siyah renkli aracın saat 12.52 dakika 15 saniyesinde kamera açısına girdiği aktarıldı.

Şüpheli Mohamud'un kullandığı aracın saat 12.52 dakika 16 saniyesinde arka fren lambalarının anlık olarak yandığının görüldüğü belirtildi. Görüntü tutanağında, Göçer'in yolun 3 ve 4. Şerit çizgisinde seyir halindeyken 4 şeride geçerken arka fren lambasını yandığı, maktulün 4. şerit içerisinden dönüş yapmaya çalıştığının değerlendirildiği belirtilerek, şüphelinin o sırada otomobilinin arka fren lambalarının yandığının görüldüğü ifade edildi.

Avrasya Tüneli çıkışındaki kameralara yansıyan görüntülere ulaşılmasının ardından, Adli Tıp Kurumundan ek rapor beklendiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Zanlının kusur durumu için savcılıkça istenen bilirkişi raporunda, araç sürücüsünün "asli kusurlu" olduğu tespiti yer almıştı.

Raporda ifadesine yer verilen şüpheli ise Göçer'in kullandığı motosikletle bir anda sinyal vermeden frene basıp sağa dönüş yaptığını, kendisinin de frene bastığını ancak duramayıp motosiklete çarptığını belirtmişti.

Soruşturma kapsamında, araç sürücüsü Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Öte yandan savcılık, kazaya ilişkin ilk kusur tespiti yaparak araç sürücüsü hakkında "kusursuzluk raporu" veren polisler ve sosyal medyada yer alan polis memurlarının Göçer'in eşini arayarak intihar ettiğini söylediği iddiasına ilişkin de resen soruşturma başlatmıştı. (AA-İHA-DHA)





