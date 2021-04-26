HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Motorola Moto G20 resmileşti! İşte özellikleri ve fiyatı

Motorola Moto G20 resmileşti! İşte özellikleri ve fiyatı

26.04.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorola, Moto G serisine Moto G20 adında başka bir üye daha ekledi. 90 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inçlik bir IPS LCD ekran ile gelen Motorola Moto G20, Honor Play 20 gibi işlemcisi ile dikkat çekiyor.

Motorola Moto G20 resmileşti! İşte özellikleri ve fiyatı

Motorola, yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye devam ediyor. Şirket, diğer akıllı telefon firmaları ile rekabet edebilmek için Moto G serisine yeni bir üye daha ekledi. Bu üye, Motorola Moto G20 adını taşıyor.

İŞTE MOTOROLA MOTO G20'NİN ÖZELLİKLERİ

Moto G20, giriş seviyesi bir cihaz. Ancak telefonun özellikleri arasında yine de önemli ayrıntılar var. Bu ayrıntılardan biri, telefonun kullandığı işlemci. Zira Moto G20, Unisoc T700 yonga setinden güç alıyor. Bu işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile destekleniyor. Telefon, HD+ çözünürlüğünde, 90 Hz yenileme hızına sahip, 6,5 inçlik IPS LCD ekran ile geliyor. Damla çentikli ekran, 13 MP'lik selfie kamerası taşıyor.

Motorola Moto G20 özellikleri

Moto G20, arka tarafında 48 MP'lik ana kamera, 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Telefon 5.000 mAh'lik pil ile geliyor ve bu pil, 10W şarj hızı sunuyor.

Motorola Moto G20

İki orta sınıf Motorola akıllı telefonu yoldaİki orta sınıf Motorola akıllı telefonu yolda

MOTOROLA MOTO G20'NİN FİYATI BELLİ OLDU

Moto G20'nin fiyatı Avrupa'da 149 euro olarak belirlenmiş durumda. İki farklı renk seçeneğine sahip telefonun Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Mi Band 6'ya rakip olabilir! Türkiye'de satışa sunulduMi Band 6'ya rakip olabilir! Türkiye'de satışa sunuldu
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 'büyük deprem' için büyük hazırlık!

İstanbul'da 'büyük deprem' için büyük hazırlık!

Bakan Koca Haziran sonunu işaret etti

Bakan Koca Haziran sonunu işaret etti

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Bill Gates pandeminin biteceği tarihi açıkladı!

Bill Gates pandeminin biteceği tarihi açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.