Motorola Moto G20 resmileşti! İşte özellikleri ve fiyatı

Motorola, yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye devam ediyor. Şirket, diğer akıllı telefon firmaları ile rekabet edebilmek için Moto G serisine yeni bir üye daha ekledi. Bu üye, Motorola Moto G20 adını taşıyor.

İŞTE MOTOROLA MOTO G20'NİN ÖZELLİKLERİ

Moto G20, giriş seviyesi bir cihaz. Ancak telefonun özellikleri arasında yine de önemli ayrıntılar var. Bu ayrıntılardan biri, telefonun kullandığı işlemci. Zira Moto G20, Unisoc T700 yonga setinden güç alıyor. Bu işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile destekleniyor. Telefon, HD+ çözünürlüğünde, 90 Hz yenileme hızına sahip, 6,5 inçlik IPS LCD ekran ile geliyor. Damla çentikli ekran, 13 MP'lik selfie kamerası taşıyor.

Moto G20, arka tarafında 48 MP'lik ana kamera, 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Telefon 5.000 mAh'lik pil ile geliyor ve bu pil, 10W şarj hızı sunuyor.

MOTOROLA MOTO G20'NİN FİYATI BELLİ OLDU

Moto G20'nin fiyatı Avrupa'da 149 euro olarak belirlenmiş durumda. İki farklı renk seçeneğine sahip telefonun Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.

