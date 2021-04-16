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İki orta sınıf Motorola akıllı telefonu yolda

16.04.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki raporlar, Hindistan’da sadece G40 Fusion akıllı telefonun piyasaya sürüleceğini iddia etmişti. Ancak, kısa süre önce haberci Mukul Sharma tarafından yapılan bir sızıntıya göre, iki telefonun da piyasaya sürüleceği açıklandı.

İki orta sınıf Motorola akıllı telefonu yolda

Bugün sızan başka haberler cihazlar hakkında fikir verdi. Her iki telefonun da yüksek yenileme oranına sahip bir ekrana sahip olacağı ve uzun ömürlü bir pil performansı sunacağını açıklandı.

En son sızıntı haber, cihazların pil kapasitelerini ve bazı ekran özelliklerini ortaya koydu. Her iki cihazın da HDR10 özelliklerini destekleyen 120 Hz ekranlarla gelmesi bekleniyor. Panel türü henüz bilinmiyor, ancak geçmiş Motorola cihazları ve söz konusu iki telefonun fiyat aralığı göz önüne alındığında bahisler IPS LCD üzerinde yoğunlaşıyor.

Bellek seçenekleri 4GB / 64GB ve 6GB / 128GB içerirken, G60 muhtemelen 6.78 inç 1080 x 2460px ekrana sahip olacak. G40’ın ekran boyutu ve bellek çeşitleri henüz açıklanmadı. Ek olarak, iki telefon 6.000 mAh pil ile çalıştırılırken, Snapdragon 732G özelliğine sahip olacak.

Önceki raporlar, G60’ın ayrıca makro veya derinlik algılama için 16 MP ultra geniş kamera ve 2 MP üçüncü kamera ile birlikte 108 MP ana kamera kullanacağını söylüyor. Selfie kamera ise 32MP olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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