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  4. Motosikletli kadını darp etti! İstanbul'da akılalmaz olay

Motosikletli kadını darp etti! İstanbul'da akılalmaz olay

14.05.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece’de motosiklet sürücüsü bir kadın, çocuğa çarpmak üzere olduğu iddiasıyla, çocuğun babası tarafından darbedildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Motosikletli kadını darp etti! İstanbul'da akılalmaz olay

Olay, bugün akşam saatlerinde Büyükçekmece sahilde meydana geldi. İddialara göre, motosiklet sürücüsü kadın, sahilde seyir halindeyken az kalsın bir çocuğa çarpıyordu. Bunun üzerine çocuğun yanındaki kişi, kadına tepki gösterdi.

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İkili arasında çıkan tartışma sonucu sinirlenen çocuğun babası, iddiaya göre kadını darbetti. Kadının üzerine yürüyen ve iteleyen bu kişi, çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

(DHA)

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