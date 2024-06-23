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    4. Motosikletli sapık! Yoldan geçen 4 kadını taciz etti... Kadınların gözünün içine bakarak kendisini tatmin ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

    Motosikletli sapık! Yoldan geçen 4 kadını taciz etti... Kadınların gözünün içine bakarak kendisini tatmin ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.06.2024 09:37
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    Tayland'ın Isaan eyaletinde en az dört kadın kurbanın önünde kendisini tatmin eden 32 yaşındaki Billy adındaki motosikletli sapık güvenlik kamerasına saniye saniye yakalandı. Güvenlik kamerasında tespit edilmesinden sonra polis her yerde onu aramaya başladı.

    Motosikletli sapık! Yoldan geçen 4 kadını taciz etti... Kadınların gözünün içine bakarak kendisini tatmin ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

    MYNET|DIŞ HABERLER Polisler, turistlerin yoğun olduğu bir bölgede kadınları taciz eden bir motosiklet sürücüsünün peşinde. Tayland'ın Isaan eyaletinin Khon Kaen bölgesinde motosikletini sürerken sokaktan geçen kadınları hedef alan bir sapık güvenlik kamerası tarafından tespit edildi. Aranan adam, yaşadığı ahlaksız olaylardan sadece birkaç hafta önce hırsızlık suçundan tutuklanmıştı. Adı yalnızca Billy olarak açıklanan adamın pek çok suçtan arandığı ifade edildi.

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    Aralarında bir üniversite öğrencisi , bir kadın restoran çalışanı ve 16 yaşında bir kız ile küçük kız kardeşinin de bulunduğu en az dört kadın sapık tarafından hedef alındı. Kurbanlarına önce seslenen ardından yanlarına yaklaşarak cinsel organını pantolonundan çıkartıp mastürbasyon yapan Billy kurbanların anlatımları ve güvenlik kamerasıyla polis tarafından her yerde aranıyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland taciz motosiklet
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