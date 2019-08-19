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Mr. & Mrs. Smith temalı filmin başrol oyuncuları belli oldu

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SİNEMA TV  | 19.08.2019 15:38 | Son Güncelleme

Mr. & Mrs. Smith temalı aksiyon filmi "Shadow Force"un başrolündeki isimler belli oldu.

Mr. & Mrs. Smith temalı filmin başrol oyuncuları belli oldu

Aksiyon türünde olması beklenen "Shadow Force" isimli filmin başrollerini This Is Us'ın Emmy ödüllü yıldızı Sterling K. Brown ve Scandal dizisiyle tanıdığımız Kerry Washington paylaşacak. Drama dizilerinde boy gösteren ikili, bu kez şanslarını aksiyonda deneyecek.

Deadline'ın haberine göre film, Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı Mr. & Mrs. Smith ile benzer bir temada olacak. Tahmin edilenlere göre filmde yer alacak olan çift suikastçi olup tehlikeli görevlerde yer alacak. Ancak henüz senaryoda yer alması planlanan diğer detaylar açıklanmadı. Ayrıca filmin prodüksiyon takvimi de açıklanmadı.

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Bilindiği üzere başarılı oyuncu Kerry Washington'ın başrolünde yer alacağı Little Fires Everywhere dizisinin çekimleri devam ediyor. Ayrıca Sterling K. Brown, This Is Us dizisinin yeni sezonunda yer almaya devam edecek ve Waves, Reed Morano'nun yönetmenliğini üstleneceği The Rhythm Section, oyuncunun hangi rolle karşımıza çıkacağını bilmediğimiz Frozen II, Rise gibi yapımlarda yer alacak.


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Anahtar Kelimeler:
Mr. & Mrs. Smith Shadow Force Sterling K. Brown Kerry Washington

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