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MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 şehit

13.05.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu piyade sözleşmeli er Selman Güler şehit oldu. 3 asker yaralandı" denildi.

MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 şehit

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olduğu ve 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

(AA)

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