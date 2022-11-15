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MSB'den 'İstiklal Caddesi' paylaşımı! 'Sivilleri hedef alan teröristler, bedelini misliyle ödeyecek'

15.11.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), "Terörün en acımasız yöntemini kullanarak İstanbul'da masum sivilleri hedef alan teröristler, bu saldırının bedelini misliyle ödeyecekler. Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler" açıklaması yapıldı.

MSB'den 'İstiklal Caddesi' paylaşımı! 'Sivilleri hedef alan teröristler, bedelini misliyle ödeyecek'

MSB'nin Twitter'daki hesabından, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Saldırıda yaşamını yitiren 6 kişinin fotoğrafları ile birlikte paylaşılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiğin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen; Zap'ta, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iyice köşeye sıkışan, Mehmetçiğin nefesini her an ensesinde hisseden ve alçaklıkta sınır tanımadığını birçok kez tüm dünyaya gösteren, azılı bir terör örgütü olan PKK/YPG başka olmak üzere terör örgütlerinin insanlık düşmanı, halk düşmanı olduğunu görmemekte ısrar edenler var. Terörün en acımasız yöntemini kullanarak İstanbul'da masum sivilleri hedef alan teröristler, bu saldırının bedelini misliyle ödeyecekler. Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler" ifadeleri kullanıldı.

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(DHA)

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İstiklal Caddesi msb

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