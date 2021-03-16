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  4. MSB duyurdu: Doğu Akdeniz'de ABD ile ortak tatbikat yapılacak

MSB duyurdu: Doğu Akdeniz'de ABD ile ortak tatbikat yapılacak

16.03.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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MSB duyurdu: Doğu Akdeniz'de ABD ile ortak tatbikat yapılacak

Suudi Arabistan ile Yunanistan'ın ortak tatbikat duyurusundan sonra Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması geldi. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları Doğu Akdeniz'de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek." denildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Rodos güneyinde ABD’nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak.

Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik’in ardından 18 Mart’ta Doğu Akdeniz’de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından firkateynler Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz’de geçiş eğitimleri yapılacak.


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Milli Savunma Bakanlığı

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