MSB duyurdu! Gara'da öldürülen teröristler sözde özel güç mensubu çıktı

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Gara'da dün etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetlerinin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği anımsatıldı.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi" denildi.
DHA
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