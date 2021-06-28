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  4. MSB duyurdu! Gara'da öldürülen teröristler sözde özel güç mensubu çıktı

MSB duyurdu! Gara'da öldürülen teröristler sözde özel güç mensubu çıktı

28.06.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Irak’ın kuzeyindeki Gara’da, TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

MSB duyurdu! Gara'da öldürülen teröristler sözde özel güç mensubu çıktı

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Gara'da dün etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetlerinin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi" denildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Gara MİT
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