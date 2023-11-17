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SON DAKİKA | MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 13 terörist etkisiz hale getirildi

17.11.2023 09:30 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “Ara, bul, yok et!” parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"

DHA

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