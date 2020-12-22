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MSB sınav sonuçları 2020 açıklandı... MSB 1072 İşçi Alımı Sınavı sonuçları öğrenme ekranı! MSB personel alımı 2021 başlıyor!

22.12.2020 14:51 | Son Güncelleme:
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MSB sınav sonuçları 2020 açıklandı... MSB 1072 İşçi Alımı Sınavı sonuçları öğrenme ekranı! MSB personel alımı 2021 başlıyor!

Son dakika Milli Savunma Bakanlığı işçi alım sonuçları açıklandı. Binlerce kişinin girdiği 19 Ekim-13 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşen işçi alımları sınavlarına katılım sayısı oldukça yüksek olmuştu. Sınava giren adaylar "MSB sonuçları 2020 açıklandı mı" araştırması yapıyordu. İşte MSB sınav sonuçları 2020 öğrenme ekranı ve son dakika Milli Savunma Bakanlığı açıklaması...

Son dakika Millî Savunma Bakanlığı açıklamasına göre 19 Ekim-13 Kasım 2020 tarihleri arasında ve 04 Aralık 2020 tarihinde yapılan 1072 işçi alım sınav sonuçları açıklandı. Millî Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre sonuçlar http://personeltemin.msb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Sınav sonucunun açıklandığını bilmeyen adaylar halen MSB sınav sonuçları 2020 açıklandı mı arayışı yapıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre Milli Savunma Bakanlığı sınav sonuçları 2020 açıklandı. İşte MSB sınav sonuçları öğrenme ekranı...

MSB SINAV SONUCU 2020 ÖĞRENME EKRANI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) SINAV SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI

Millî Savunma Bakanlığı'nda kadrolu olarak görevlendirilecek 1072 kişi için alım sonuçları açıklandı. 19 Ekim-13 Kasım 2020 tarihleri arasında ve 04 Aralık 2020 tarihinde yapılan sınavlar açıklandı. Geçtiğimiz aylarda da yapılan sınav sonuçları ile birlikte açıklanan MSB personel alımı 2021 için bakanlığın internet sitesinden detaylar şöyle açıklandı:

"Adaylar, sınav sonuçlarını, aşağıda belirtilen linkten, T.C. Kimlik numarası ile sorgulayarak öğrenebileceklerdir.

Adaylar, sınav sonuçlarına sonuç yayım tarihinden itibaren itiraz edebilecektelerdir.

Adaylar sınav sonuçlarına itiraz etmeleri halinde, itirazlarını yazılı olarak sınava alındıkları iş yerlerine bu ilanın son yayım tarihi olan 08 Ocak 2021 tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde (15 Ocak 2021 tarihine kadar) şahsen yapmak zorundadırlar. Adayların süresi dışında ve/veya sınava girdikleri iş yeri dışında başka bir yere yapacakları itiraz başvuruları kabul edilmeyecektir. Belirtilen zaman dilimi içerisinde usulüne uygun olarak yapılan itiraz başvurularına ilişkin sonuçlar Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı (internet) sayfasında adaylara tebliğ edilecektir.

Sınavı kazanan adaylar ile ilgili olarak işe başlatılma faaliyetleri ismi hizasında gösterilen iş yerlerince yürütülecektir. Adayların işe alım sürecini ilgili iş yerinden takip etmeleri gerekmektedir.

Bu ilan ilgililere tebligat niteliğinde olup sınav sonuçlarının duyurulmasıyla ilgili olarak başkaca bir tebligat yapılmayacaktır."

Twitter'da duyurusu ile şu şekilde yapıldı;

"Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere alımına müsaade edilen 1.072 (bin yetmiş iki) açık iş pozisyonu için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun resmi internet sitesinde yayımlanarak alınmıştır. Yapılan başvuruların sonuçları İŞKUR tarafından Bakanlığımıza teslim edilmiştir."


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