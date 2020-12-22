MSB sınav sonuçları 2020 açıklandı... MSB 1072 İşçi Alımı Sınavı sonuçları öğrenme ekranı! MSB personel alımı 2021 başlıyor!

Millî Savunma Bakanlığı'nda kadrolu olarak görevlendirilecek 1072 kişi için alım sonuçları açıklandı. 19 Ekim-13 Kasım 2020 tarihleri arasında ve 04 Aralık 2020 tarihinde yapılan sınavlar açıklandı. Geçtiğimiz aylarda da yapılan sınav sonuçları ile birlikte açıklanan MSB personel alımı 2021 için bakanlığın internet sitesinden detaylar şöyle açıklandı:

Adaylar sınav sonuçlarına itiraz etmeleri halinde, itirazlarını yazılı olarak sınava alındıkları iş yerlerine bu ilanın son yayım tarihi olan 08 Ocak 2021 tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde (15 Ocak 2021 tarihine kadar) şahsen yapmak zorundadırlar. Adayların süresi dışında ve/veya sınava girdikleri iş yeri dışında başka bir yere yapacakları itiraz başvuruları kabul edilmeyecektir. Belirtilen zaman dilimi içerisinde usulüne uygun olarak yapılan itiraz başvurularına ilişkin sonuçlar Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı (internet) sayfasında adaylara tebliğ edilecektir.

Sınavı kazanan adaylar ile ilgili olarak işe başlatılma faaliyetleri ismi hizasında gösterilen iş yerlerince yürütülecektir. Adayların işe alım sürecini ilgili iş yerinden takip etmeleri gerekmektedir.

Bu ilan ilgililere tebligat niteliğinde olup sınav sonuçlarının duyurulmasıyla ilgili olarak başkaca bir tebligat yapılmayacaktır."

Twitter'da duyurusu ile şu şekilde yapıldı;

"Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere alımına müsaade edilen 1.072 (bin yetmiş iki) açık iş pozisyonu için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun resmi internet sitesinde yayımlanarak alınmıştır. Yapılan başvuruların sonuçları İŞKUR tarafından Bakanlığımıza teslim edilmiştir."

Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 19 Ekim-13 Kasım 2020 tarihleri arasında ve 04 Aralık 2020 tarihinde yapılan işçi alım sınavı sonuçları belli olmuştur.



Sınav sonuçlarına https://t.co/pKhsiMtHUI adresinden ulaşabilirsiniz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2020



