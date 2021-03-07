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  4. MSB Tel Rıfat bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

MSB Tel Rıfat bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

07.03.2021 20:24 | Son Güncelleme:
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MSB Tel Rıfat bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."


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