MSÜ piercing yasak mı? İşte 2023 MSÜ sınavına girerken yasak olan eşyalar...

MSÜ sınavına girerken yasak olan eşyalar merak konusu olurken birçok aday da arama motorlarında "MSÜ piercing yasak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin açıklamanın ayrıntılarına habrrimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2023 MSÜ sınavına girerken yasak olan eşyalar...

MSÜ PİERCİNG YASAK MI?

Basit piercing, başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve yasak değildir.

MSÜ SINAVINDA YASAK OLAN EŞYALAR

MSÜ sınavında yasak olan eşyalara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

"Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 'Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik' hükümlerine ve ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır."

MSÜ SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ OLAN BELGELER NELERDİR?

MSÜ sınav giriş belgesi

Nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı ya da pasaport

MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), bugün (2 Nisan 2023 Pazar) saat 10:15'de uygulanacak.

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

MSÜ SINAVI KAÇ SAAT SÜRER?

Sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek. Buna göre sınav 165 dakika ( 2 saat 15 dakika) sürecek.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde netleşti. MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.