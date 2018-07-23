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Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.07.2018 11:13 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın kanalı A9'un kuruluş yıl dönümü etkinliğinde sahneye çıkan ve Adnan Oktar için 'çok zarif bir beyefendi' anonsu yapan Muazzez Ersoy'un, etkinlik için ne kadar kazandığı ortaya çıktı

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Adnan Oktar gündemi durulmuyor! Oktar'ın gözaltına alınmasının ardından gözler Adnan Oktar ile haşır neşir olan ünlülere çevrilmişti. Onur Akay, geceye katılan "ünlü" bir isimle konuştuğunu ve kaleme aldığı yazısında Muazzez Ersoy’un 150 bin TL, Muazzez Abacı’nın ise 100 bin TL ücret aldığını iddia etti.

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"DAHA ÖNCE BİR ARAYA GELMEMİŞTİK"

Muazzez Ersoy'dan "O gece sahneye çıkıp şarkılarımı söyledim her sanatçı gibi... Ve sahne sonrası evime gittim. Bu kişiyi orada tanıdım, orada gördüm. Daha önce hiçbir mekânda bir araya gelmedik. Biz sanatçılar, her gecede sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz. Kimin ne olduğunu bilemeyiz malesef" açıklaması gelmişti.

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Muazzez Ersoy adnan oktar

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