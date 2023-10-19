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MUCİZE AŞK KONUSU VE OYUNCULARI: Mucize Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV yayın akışı

19.10.2023 18:57 | Son Güncelleme:
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Mucize Aşk filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Ünlü türkücü, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün başrolde olduğu film ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yayınlandığı dönemden itibaren ilgiyle izlenen Mucize Aşk filmi, heyecanla bekleniyor. Peki, Mucize Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV yayın akışı

Mucize Aşk filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak, Erdal Özyağcılar, Şensy Gürler, Fikret Kuşkan ve Biran Damla Yılmaz gibi isimleri bulunduran Mucize Aşk filmi Show TV'de ekrana geliyor. İşte Mahsun Kırmızıgül yönetmenliğindeki Mucize Aşk 2 filmi ile ilgili merak edilenler...

MUCİZE AŞK 2 KONUSU

Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mizgin'in yaşama tutunma hikâyesini konu ediniyor. Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan çift Batı’da bir kasabaya yerleşir. Gittikleri kasabada hayat bu ikili için hiç de kolay olmayacaktır. Kötülerin ve önyargılı insanların her yerde var olduğu dünyamızda Aziz ve Mizgin kendi başlarına ayakta kalmayı, hayata tutunmayı, çabalamayı ve çalışmayı öğreneceklerdir. Aziz deliler gibi aşık olduğu karısı Mizgin için, kusurlarından ve engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar. Ve Aziz çok sevdiği dünyalar güzeli eşi için Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin yardımı ile mucizeleri bir bir gerçekleştirir.

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MUCİZE AŞK 2 OYUNCULARI

Mert Turak
Fikret Kuşkan
Biran Damla Yılmaz
Erdal Özyağcılar
Şenay Gürler
Sinan Çalışkanoğlu
Mahsun Kırmızıgül
Melis Sezen
Sera Tokdemir
Deniz Özerman
Suna Selen
Ali Sürmeli
Metin Yıldız
Meral Çetinkaya
Ayda Aksel

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MUCİZE 2 AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının dikkat çeken dram filmlerinden olan Mucize'nin 2.si Mucize Aşk bölümü, İzmir Foça ve Kars'ta çekildi.

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Mucize Aşk

22:30 Aile

00:45 Mucize Aşk

02:45 Kızılcık Şerbeti

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

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