MUCİZE AŞK KONUSU VE OYUNCULARI: Mucize Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV yayın akışı

Mucize Aşk filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak, Erdal Özyağcılar, Şensy Gürler, Fikret Kuşkan ve Biran Damla Yılmaz gibi isimleri bulunduran Mucize Aşk filmi Show TV'de ekrana geliyor. İşte Mahsun Kırmızıgül yönetmenliğindeki Mucize Aşk 2 filmi ile ilgili merak edilenler...

MUCİZE AŞK 2 KONUSU

Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mizgin'in yaşama tutunma hikâyesini konu ediniyor. Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan çift Batı’da bir kasabaya yerleşir. Gittikleri kasabada hayat bu ikili için hiç de kolay olmayacaktır. Kötülerin ve önyargılı insanların her yerde var olduğu dünyamızda Aziz ve Mizgin kendi başlarına ayakta kalmayı, hayata tutunmayı, çabalamayı ve çalışmayı öğreneceklerdir. Aziz deliler gibi aşık olduğu karısı Mizgin için, kusurlarından ve engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar. Ve Aziz çok sevdiği dünyalar güzeli eşi için Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin yardımı ile mucizeleri bir bir gerçekleştirir.

MUCİZE AŞK 2 OYUNCULARI

Mert Turak

Fikret Kuşkan

Biran Damla Yılmaz

Erdal Özyağcılar

Şenay Gürler

Sinan Çalışkanoğlu

Mahsun Kırmızıgül

Melis Sezen

Sera Tokdemir

Deniz Özerman

Suna Selen

Ali Sürmeli

Metin Yıldız

Meral Çetinkaya

Ayda Aksel

MUCİZE 2 AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının dikkat çeken dram filmlerinden olan Mucize'nin 2.si Mucize Aşk bölümü, İzmir Foça ve Kars'ta çekildi.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Mucize Aşk

22:30 Aile

00:45 Mucize Aşk

02:45 Kızılcık Şerbeti

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi





