MUCİZE AŞK KONUSU VE OYUNCULARI: Mucize Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV yayın akışı

Mucize Aşk filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak, Erdal Özyağcılar, Şensy Gürler, Fikret Kuşkan ve Biran Damla Yılmaz gibi isimleri bulunduran Mucize Aşk filmi Show TV'de ekrana geliyor. İşte Mahsun Kırmızıgül yönetmenliğindeki Mucize Aşk 2 filmi ile ilgili merak edilenler...
Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mizgin'in yaşama tutunma hikâyesini konu ediniyor. Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan çift Batı’da bir kasabaya yerleşir. Gittikleri kasabada hayat bu ikili için hiç de kolay olmayacaktır. Kötülerin ve önyargılı insanların her yerde var olduğu dünyamızda Aziz ve Mizgin kendi başlarına ayakta kalmayı, hayata tutunmayı, çabalamayı ve çalışmayı öğreneceklerdir. Aziz deliler gibi aşık olduğu karısı Mizgin için, kusurlarından ve engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar. Ve Aziz çok sevdiği dünyalar güzeli eşi için Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin yardımı ile mucizeleri bir bir gerçekleştirir.
Mert Turak
Fikret Kuşkan
Biran Damla Yılmaz
Erdal Özyağcılar
Şenay Gürler
Sinan Çalışkanoğlu
Mahsun Kırmızıgül
Melis Sezen
Sera Tokdemir
Deniz Özerman
Suna Selen
Ali Sürmeli
Metin Yıldız
Meral Çetinkaya
Ayda Aksel
Türk sinemasının dikkat çeken dram filmlerinden olan Mucize'nin 2.si Mucize Aşk bölümü, İzmir Foça ve Kars'ta çekildi.
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Mucize Aşk
22:30 Aile
00:45 Mucize Aşk
02:45 Kızılcık Şerbeti
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi