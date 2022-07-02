Mucize bekliyorlar! Aynı anda iki çift tek yumurta ikizine hamile

Hali hazırda bir kız evlat sahibi genç bir anne olan Ashley Ness, rutin bir kontrolde öğrendiği şey karşısında şoke oldu. İkinci çocuğunu beklediği için heyecanlı hisseden anne, Şubat ayında gittiği rutin kontrol esnasında karnında iki çift ikiz bebek taşıdığını öğrendi.

DOĞURGANLIK SORUNLARI VARDI

Doğurganlık sorunlarıyla mücadele eden Ashley doğal yollardan hamile kalmıştı. Karnında taşıdığı dört bebek dördüz değildi. Ashley tek yumurta ikizi iki kız ve yine tek yumurta ikizi iki erkek bekliyordu. Taramaya başladığında doktorunun da şoke olduğunu anlatan genç kadın, haberi ilk aldığında bayılacak gibi olduğunu anlattı.

'HEDİYE'

Zaman sonra kendisi de bir önceki ilişkisinden 3 çocuğu olan Val de yaşadıkları mucize için heyecanlanmaya başladılar. İlk çocuğu olan kızına hamile kalmasının ne kadar zor olduğunu anlatan Ashley, geçmişte defalarca düşük yaptığını ve bu yüzden yaşadığı şeyin inanılmaz bir hediye olduğunu anlattı.

ERKEN DOĞUM OLACAK

Ashley ve Val Ekim ayında doğacak dört bebeği kucaklarına almak için bekliyorlar, ancak dört bebeği doğal olarak doğurmak riskli olacağı için doğum erken başlatılacak.

BAĞIŞ TOPLUYORLAR

Dört bebeğin aynı anda doğması biri yarı zamanlı kuaför biri de küçük bir motor tamircisi olan çifti hem maddi hem manevi anlamda fazlasıyla yoracağından, arkadaşları onlar için bir bağış sayfası başlattı. İkili şimdi olabildiğince çok bağış toplayarak, bebeklerinin bakımını kolaylaştırmayı umuyor.



