HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Mucize besini aramayın! Yağdan kilo vermenin yolları

Mucize besini aramayın! Yağdan kilo vermenin yolları

26.07.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zayıfından kilolusuna herkesin bir dönem kilo vermek gibi bir derdi mutlaka olmuştur. Kilo vermek için günlük alışkanlıklarınızı ve yeme içme rutininizi değiştirmeniz gerekiyor. Bunlarla beraber yağ yakımını hızlandıracak bazı adımlar atmalısınız. Tabii hayatınıza hareket katmak da önemli. Peki, yağdan kilo vermek için neler yapılmalı?

Mucize besini aramayın! Yağdan kilo vermenin yolları

Vücut enerji olarak yağları kullandığında, adipoz dokuda (yağların depolandığı doku) depolanmış trigliseritler hormon duyarlı lipaz enzimi ile parçalanırlar. Bu işlem sonrası oluşan yağ asitleri ve gliserol, dolaşıma katılır. Enerji ihtiyacı duyan hücreler bu bileşikleri kullanırlar. Kullanım sonrasında karbondioksit ve su açığa çıkar. Karbondioksit solunum ile vücuttan atılırken, su; ter, idrar ve çok küçük bir miktar da solunum ile dışarıya atılır. Bildiğimiz üzere bir kilo yağın ve kasın vücutta görünümü pek aynı değil!

iStock-645818808

VÜCUTTA YAĞ KAYBI NASIL ARTIRILIR?

Enerji olarak, yüksek kalorili beslendiğimizde fazlalık enerji yağ olarak adipoz dokuda depolanır. Oluşmuş bir yağ hücresinin ölmesi mümkün değildir. Fakat egzersiz ve sağlıklı beslenme anlayışı ile oluşmuş yağ hücrelerinin boyutu küçülebilir.

iStock-940673382

Yağ kaybını artırmak için beslenme ile egzersizi entegre bir şekilde uygulamak daha kolay ve hızlı bir şekilde istenilen sonuca ulaşmamızı sağlayacaktır. Diyetisyen Hülya Çağatay konu hakkında bilgiler verdi.

BESLENMENİN YAĞ YAKIMINDAKİ DESTEKLEYİCİ ROLÜ

Her insanın günlük aktiviteleri ve vücut metabolizması için gerekli olan bazal enerji ihtiyacı farklıdır. Bazı insanların günde 1500 kalori almaları yağ yakımını destekleyici bir etki gösterirken bazı insanlarda da bu enerji ihtiyacı fazla veya daha az olabilir.

Günlük olarak yeterli miktarda karbonhidrat ve protein almak gerekir. Karbonhidrat açısından aşırı kısıtlanmış diyetler uzun vadede sürdürülebilir olmamakla beraber, insan sağlığı açısından çok da faydalı değildir.

iStock-931775394

Vücudun yağ kaybedebilmesi için, enerji olarak yağı kullanması gerekir. Enerji için makro besin öğeleri kullanım sırası karbonhidrat-yağ-protein şeklindedir. Vücutta ne kadar karbonhidrat ve şeker varsa yağların enerji olarak kullanılması o kadar zordur. İşte bu yüzden yağdan kilo vermek isteyenlerin rafine karbonhidrat olarak adlandırdığımız (beyaz şeker, bal vb.) besinleri tüketmek yerine daha kompleks karbonhidratlar tüketmesi gerekir.

Glisemik indeksi düşük besinler (kan şekerini daha yavaş yükselten besinler) tüketmek, kan şekerinin ani yükselme durumlarının önüne geçer ve böylelikle yağ oluşumunu önler.

LİF TÜKETİMİNİ ARTTIRMAKRA FAYDA VAR!

Lifler, sağlıklı bir sindirim sistemi için oldukça elzemdir. Çözünür liflerin sağlamış olduğu tokluk hissi sayesinde uzun süre acıkmayacak ve daha rahat bir sindirim sistemi ortamı oluşturacaktır. Yapılan birkaç araştırmada çözünür liflerin bel bölgesindeki yağlanmayı önlemede yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.

iStock-1375039697

KALİTELİ VE SAĞLIKLI YAĞLARI TÜKETİN!

Yağ kaybetmek için tamamen yağsız diyet uygulamak oldukça yanlış bir harekettir. Vücudumuzda ihtiyacını hissettiğimiz, yağda eriyen A, D, E, K vitaminlerinin emilimi ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Ayrıca yağdan kısıtlanmış diyetlerde bağırsak hareketlerinin azalması sonucu kabızlık oluşumu en temel komplikasyondur. Kaliteli yağlar (zeytinyağı, avokado yağı, ceviz, badem vb.) tüketmek daha uzun süre tok kalmamızı ve metabolizmayı hızlandırıcı etki göstererek yağ yakımı sürecini destekleyecektir.

iStock-1176912780

KALORİ AÇIĞI OLUŞTURMAK GEREKEBİLİR

Günümüzde diyet yapan veya kilo vermek isteyen insanların da çoğunlukla uyguladığı kalori kısıtlaması, yağ yakım sürecini destekler. Fakat bu sürecin bir uzman ile beraber yürütülmesi daha sağlıklı ve bilinçli kilo vermeyi sağlayacaktır.

SU İÇMEYİ ASLA ES GEÇMEYİN

Su aktif metabolizma için olmazsa olmaz bir maddedir. Su tüketimi, yağ yakımını destekler ve oluşan idrar, ter gibi atıklarla vücuttaki toksinleri uzaklaştırır.

iStock-614012030

TEK BİR BESİNLE YAĞ YAKMAK MÜMKÜN DEĞİL

Günümüzde yağ yakımı için birçok besin pazarlanmaktadır. Hindistan cevizi yağı, elma sirkesi, sert bir kahve, salatalık… liste uzar gider. Bu gıdaların yağ yakımına etkisi yok demiyoruz. Sadece bunları tüketerek ideal yağ oranınıza ulaşmanın mümkün olmadığını söylüyoruz. Beslenme düzeninizde de bu gıdalara yer vermek, yağ yakımınızı büyük ölçüde destekleyebilir ve aktif hale getirebilir.

Karpuz ve domatesin vücuda beklenmeyen etkisi: Yüzde 40’a kadar artırabilirKarpuz ve domatesin vücuda beklenmeyen etkisi: Yüzde 40’a kadar artırabilir

DAHA FAZLA SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTE

Beslenme ile bir miktar desteklenebilen yağ yakımının en büyük destekçisi spor yapmaktır. Gün içerisinde orta tempoda yapacağınız 1 saatlik bir yürüyüşte bile vücudunuzda yağ yakımını hızlandırabilirsiniz. Spor yapan bireylerde ağırlık antrenmanı yapmak, spor anında daha fazla enerji ihtiyacı oluşturacak ve yağ yakımını destekleyecektir.

Beslenme bir bütündür. İhtiyacınız olan besin gruplarını, ihtiyacınız kadar tüketmek ve fiziksel aktivite ile desteklemek sizleri en güzel sonuca ulaştıracaktır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astım hastalarının kesinlikle uzak durması gerekiyor!Astım hastalarının kesinlikle uzak durması gerekiyor!
ORC'den son seçim anketi! 3 ildeki oy oranları dikkat çektiORC'den son seçim anketi! 3 ildeki oy oranları dikkat çekti
Çöp evde bulunan çocuğun annesinden şok açıklamalar!Çöp evde bulunan çocuğun annesinden şok açıklamalar!
Anahtar Kelimeler:
kilo verme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de eşini 18 yaşındaki gençle evde yakalayan adam dehşet saçtı: 1 ölü

İzmir'de eşini 18 yaşındaki gençle evde yakalayan adam dehşet saçtı: 1 ölü

Avcı'dan Empoli maçında büyük gaf! TV'ye yansıdı ortalık karıştı...

Avcı'dan Empoli maçında büyük gaf! TV'ye yansıdı ortalık karıştı...

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılıklar! 2 oyuncu veda etti

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılıklar! 2 oyuncu veda etti

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

Duvardaki anlaşılamayan yazıların gizemi çözüldü! Teyze tutuklandı

Duvardaki anlaşılamayan yazıların gizemi çözüldü! Teyze tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Karpuz ve domatesin beklenmeyen etkisi: Yüzde 40’a kadar artırabilir

Karpuz ve domatesin beklenmeyen etkisi: Yüzde 40’a kadar artırabilir

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.