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Mucize Doktor 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Doktor Ali Vefa kahraman ilan ediliyor!

10.12.2020 02:10 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un 41. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'yı canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde Tanju ve Ferman savaşı kızışıyor. Diğer yandan ise hastaneye gelen bir hastanın omurga ameliyatını başarıyla yapan Ali Vefa kahraman ilan ediliyor. Tanju'nun "Bu hastanede bir kahraman varsa o da Ali" sözleri dikkat çekiyor. İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 1 Aralık Perşembe akşamı 41. bölümüyle ekranda olacak.

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MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevilay olayı sosyal medyada bomba gibi patlar ve hem Tanju hem de hastane köşeye sıkışır.

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Durumu kurtarmak isteyen Tanju, Ferman’a zorlu bir vakayı alması için baskı yapar. Ama erman’ın başka planları vardır.

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Diğer tarafta Nazlı’yla ayrılığın boyutlarını yeni kavrayan Ali dpresyondadır.

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Ama o da kendini Ferman’la tutuştukları garip bir cerrahi düellonun rtasında bulur.

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Aşk acısı çeken Nazlı, Ali’nin yeni bir eve taşındığını ve kendini tamamen vakalara verdiğini öğrenir ve unutulduğunu hisseder.

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Bu sırada Ali’nin bambaşka bir derdi vardır; o da tuhaf, yeni komşusu Ezo’dur ve Ali ondan son derece rahatsızdır.

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Diğer tarafta yeni cerrahi şefi Ferda ve Ferman kendilerini tekrar bir cerrahi düellonun ortasında bulurlar.

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Bir vakanın Tanju’nun eski bir hastası olması işleri iyice karıştırır. Zaman süratle daralırken Nazlı, Ali’ye Ferman da Tanju’ya karşı doldukça dolar.

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Sonunda beklenen yüzleşmeler gerçekleşir. Ama bunların herkes için beklenmeyen sonuçları olacaktır.

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