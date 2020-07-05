Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'ndan sarı bikinili poz

Geçtiğimiz günlerde denizin ve güneşin tadını çıkardığı anlarda arkadaşına kızıp tokat atma haberleriyle gündeme gelen Köseoğlu, son olarak Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Mucize Doktor dizisinde Açelya hemşire karakteriyle herkesin beğenisini kazanan Hayal Köseoğlu sarı örgü bikinili halini Instagram'dan sevenleriyle paylaştı.

Genelde dansıyla çok konuşulan güzel oyuncu bu kez cesur pozuyla sosyal medyada adından söz ettirdi.

Normalleşme süreciyle beraber Bodrum'da tatiline devam eden Hayal Köseoğlu, sarı, örgü bikinili halini Instagram'dan sevenleriyle paylaştı. Bikinisinin rengine vurgu yapmak isteyen Köseoğlu, İngilizce "Sarı" notuyla paylaşım yaptı.