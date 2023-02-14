Mucize kurtuluş! Engelli oğulları sayesinde depremden saniyeler önce binadan çıktılar

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran iki büyük depremden mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Enkazlarda halihazırda arama-kurtarma çalışmaları devam ederken Adıyaman'dan dikkat çeken bir kurtuluş hikayesi geldi.

Show Haber'de yer verilen bir habere göre, Adıyaman'da bir apartman dairesinde yaşayan Fincan ailesi, engelli oğulları sayesinde depremden saniyeler öncesinde binadan çıkmayı başardı.

ANNE VE BABASINI UYANDIRIP BİNADAN ÇIKARDI

Gazi ismindeki engelli genç, depremden dakikalar önce anne ve babasını uyandırarak onlara bir şey anlatmaya çalıştı. Çocuklarının çırpınışlarına ilk bakışta anlam veremeyen anne ve baba binadan dışarı çıkmaya ikna oldular. Binadan çıkış anında ise 7,7'lik deprem meydana geldi.

Engelli oğulları sayesinde hayatta kalan ve depremden yara almadan kurtulan Fincan ailesinin yaşadığı apartman ise moloz yığınına dönüştü. Öte yandan Fincan ailesinin diğer katlarda yaşayan akrabaları ise enkazda hayatını kaybetti.

