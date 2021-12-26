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Müdahaleler bile yetersiz kaldı! İki kuzen kurtarılamadı

26.12.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de iki kuzen, 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Kocasinan ilçesinde yaşanan olayda kız çocuklarının 10 ve 11 yaşlarında olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olarak kurtarılan kuzenlerin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatta kalamadıkları öğrenildi.

Müdahaleler bile yetersiz kaldı! İki kuzen kurtarılamadı

Olay, Turgut Reis Mahallesi Lale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrem Su P. (11) 7. kattaki ikametlerinin cam kenarında oynarken aşağıya düşen amcasının kızı Zehra Gül P.’yi (10) kurtarmak için arkasından tutmaya çalıştı. Camdan aşağı düşen amca çocukları, apartmanın beton zeminine düşerek ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan kuzenler ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki kuzen yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Kayseri
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