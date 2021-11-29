Müge Anlı: 1 aylığına cumhurbaşkanı olsam...

‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında yaşanan olaylar her gün gündem oluyor. Son olarak İstanbul’un Pendik ilçesinde birlikte yaşadığı 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz’den haber alamadığı için programa katılan Yadigar Kepçe ile ilgili iddialar, stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

'Sahte imam' iddiasıyla suçlanan Yadigar Kepçe'nin eski eşi de Müge Anlı'ya bağlandı ve "Benimle evlenmeden önce sahte hocalık yapıyordu" sözleri ile canlı yayına gelen ihbarları doğruladı.

MÜGE ANLI KENDİNİ TUTAMADI

Kepçe'nin sahte hocalık, cinsel saldırı ve daha birçok suça karıştığı iddiaları, Müge Anlı’nın sinirlenmesine neden oldu. Müge Anlı, şunları söyledi:

"Sizi zamanında içeri almadıkları için siz böyle devam ediyorsunuz abi. Aslında problem sizde değil. Ben size söyleyeyim yani. Gerçekten elimde bir yetki olsa, 1 aylığına cumhurbaşkanı olsam yapacağım şey cezaevi inşa etmek. Bunları toplayacağım vereceğim ellerine briket falan kendilerine bir cezaevi inşa etsinler, girsinler içine kalsınlar. Bir de onlara fide, tohum.

Karınlarını da doyurmak lazım. Ektiklerini yesinler. Hiç onlara yemek de pişiremem devletini imkanlarını ona mı şey yapacağız. Devletin o kadar yaşlısı var çoluğu var çocuğu var. Kadın kaçmış inşallah senden bir şey yapmadıysan. Kaçırın kaçırın kadınları, gelin ben de arayın."



