Müge Anlı bakın hangi dizide rol almış! Duyunca çok şaşıracaksınız

Her söylemiyle olay olan Müge Anlı uzun zamandır Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Müge Anlı yıllar önce bir dizide rol almış. Anlı'nın dizideki gençlik hallerini görenler ise çok şaşırıyor.

49 yaşındaki ünlü isim özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediliyor. Son olarak programının sezon finalinde boşanacağı yönündeki iddalara yanıt veren Müge Anlı açıklamasıyla gündem olmuştu.

Anlı açıklamasında; "Şimdi tatile giriyoruz diye Rahmi Bey'e boyuna 'öldü' diye haber yapmayın. Benim için de 'boşandı' diye yazmayın. Bunları yazanlar olursa benim sosyal medyayı çok iyi kullanan seyircilerim var. Bunları spam'leyecek mişsiniz. Ben ne olduğunu bilmiyorum ama böyle şikayet edecekmişsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Müge Anlı'nın yıllar önce rol aldığı dizi ortaya çıktı. Başarılı televizyoncunun 2015 yılında Atv ekranlarında yayınlanan o dizide rol aldığını duyanlar çok şaşırdı.

Müge Anlı 2015-2016 yılları arasında başrollerini Ayça Erturan, Birce Akalay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ebru Cündübeyoğlu, Sarp Akkaya, Burak Sevinç, Serkan Altunorak ve Sinan Eroğlu’nun paylaştığı dram türündeki Evli ve Öfkeli dizisinin 11. bölümünde rol almış.

Dizide kendi programını sunan Müge Anlı'nın genç görüntüsü dikkat çekti. Evli ve Öfkeli dizisinin 11. bölümünde Deniz, Müge Anlı'nın programına katılarak ve Seray Söyler'in kızı olduğunu açıkladı.

Gençlik haliyle gündeme gelen Müge Anlı'nın bir dizide rol aldığını ilk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

