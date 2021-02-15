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Müge Anlı canlı yayında isyan etti! Sevgi Kıranlı'nın eşi Davut Kıranlı intihar etti mi?

15.02.2021 13:26 | Son Güncelleme:
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Müge Anlı canlı yayınında Sevgi Kıranlı'nın eşi Davut Kıranlı'nın intihar ettiği haberlerine isyan etti. Müge Anlı çıkan bu haberlere kızarak bir açıklama yaptı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı Sevgi Kıranlı'nın eşi Davut Kıranlı'nın intihar ettiği haberlerine isyan etti.

Davut Kıranlı'nın intihar haberlerine kızan Müge Anlı "Böyle yalan yanlış haberler yapan garip insanların saçma sapan haberleri... Hafta sonu çok üzüldüm bu haberlere. Söylemeyecektim de sordular. Zaten sıkıntıları var adamın. Böyle haberlerle teşvik ediyorsunuz. Ordu'da şu an kızları yardım ediyor. Sosyal hizmetler de yardım edecekler" dedi.

SEVGİ KIRANLI OLAYI NEDİR?

Davut Kıranlı Müge Anlı'ya katılarak 3 aydır eşi Sevgi Kıranlı'dan haber alamadığını ve büyü yapılarak kaçırıldığını öne sürmüştü. Davut Kıranlı'nın ardından, Sevgi'yi kaçırdığı iddia edilen Muammer Cambaz'ın eşi de yayına katılarak bildiklerini anlattı.

Karısını çok sevdiğini anlatan eş Davut Kıranlı; “Köyümüze gelen bir şoför vardı. 35 yaşındaki Muammer Cambaz adında bir adamdı. Karıma büyü yaptı, kaçırdı. Sevgi ile aramızdaki aşk çok büyüktü. Farklı koltuklarda bile oturmazdık. Muammer, evime geldi. Kül döktü, aşık etmek için büyü yaptı. Karımı kaçırdı” ifadelerini kullanarak eşini geri istediğini söyledi.

Müge Anlı kısa süre sonra Sevgi Kıranlı ve Muammer Cambaz'ı bulduğunu açıkladı. Ancak Sevgi Kıranlı, kendi rızası ile Muammer ile kaçtığını ona çok aşık olduğunu söyledi. Öte yandan Muammer Cambaz'ın ifadeleri de Sevgi ile benzerdi. Israrla karısını isteyen Davut Kıranlı ise onsuz yaşayamayacağını dile getirdi fakat duyduklarının ardından eşinden boşanacağını da canlı yayında aktarmıştı.


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