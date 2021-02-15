Müge Anlı canlı yayında isyan etti! Sevgi Kıranlı'nın eşi Davut Kıranlı intihar etti mi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı Sevgi Kıranlı'nın eşi Davut Kıranlı'nın intihar ettiği haberlerine isyan etti.

Davut Kıranlı'nın intihar haberlerine kızan Müge Anlı "Böyle yalan yanlış haberler yapan garip insanların saçma sapan haberleri... Hafta sonu çok üzüldüm bu haberlere. Söylemeyecektim de sordular. Zaten sıkıntıları var adamın. Böyle haberlerle teşvik ediyorsunuz. Ordu'da şu an kızları yardım ediyor. Sosyal hizmetler de yardım edecekler" dedi.

SEVGİ KIRANLI OLAYI NEDİR?

Davut Kıranlı Müge Anlı'ya katılarak 3 aydır eşi Sevgi Kıranlı'dan haber alamadığını ve büyü yapılarak kaçırıldığını öne sürmüştü. Davut Kıranlı'nın ardından, Sevgi'yi kaçırdığı iddia edilen Muammer Cambaz'ın eşi de yayına katılarak bildiklerini anlattı.

Karısını çok sevdiğini anlatan eş Davut Kıranlı; “Köyümüze gelen bir şoför vardı. 35 yaşındaki Muammer Cambaz adında bir adamdı. Karıma büyü yaptı, kaçırdı. Sevgi ile aramızdaki aşk çok büyüktü. Farklı koltuklarda bile oturmazdık. Muammer, evime geldi. Kül döktü, aşık etmek için büyü yaptı. Karımı kaçırdı” ifadelerini kullanarak eşini geri istediğini söyledi.