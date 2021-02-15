Müge Anlı canlı yayında olay olmuştu! Müge Anlı Sevgi'nin kocası Davut Kıranlı intihar mı etti?

Karısını çok sevdiğini anlatan eş Davut Kıranlı; “Köyümüze gelen bir şoför vardı. 35 yaşındaki Muammer Cambaz adında bir adamdı. Karıma büyü yaptı, kaçırdı. Sevgi ile aramızdaki aşk çok büyüktü. Farklı koltuklarda bile oturmazdık. Muammer, evime geldi. Kül döktü, aşık etmek için büyü yaptı. Karımı kaçırdı” ifadelerini kullanarak eşini geri istediğini söyledi.

Davut Kıranlı, son olarak 12 Şubat günü Müge Anlı'nın programına katılarak gündeme gelmişti. Karısının işe aldığı şoförü tarafından kaçırıldığını ve eşini geri istediğini sık sık dile getiriyordu. Ancak programa katılan Sevgi Kıranlı ve şoför Muammer Cambaz birbirlerine aşık olduklarını ifade etmişlerdi. Gelişmenin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Davut Kıranlı'ya ne olduğu merak ediliyor.

Müge Anlı kısa süre sonra Sevgi Kıranlı ve Muammer Cambaz'ı bulduğunu açıkladı. Ancak Sevgi Kıranlı, kendi rızası ile Muammer ile kaçtığını ona çok aşık olduğunu söyledi. Öte yandan Muammer Cambaz'ın ifadeleri de Sevgi ile benzerdi. Israrla karısını isteyen Davut Kıranlı ise onsuz yaşayamayacağını dile getirdi fakat duyduklarının ardından eşinden boşanacağını da canlı yayında aktarmıştı.



DAVUT KIRANLI İNTİHAR MI ETTİ?

Karısı Sevgi Kıranlı'ya 'Güzelim' şeklinde hitap eden Davut Kıranlı, onsuz yaşayamayacağını ifade etmişti. Tüm çabalarına rağmen Sevgi Kıranlı eşine geri dönmeyeceğini açık şekilde duyurdu. Müge Anlı'nın yayımlanan son bölümünün de Youtube'dan kaldırılmış olması dikkatlerden kaçmadı ve vatandaşlar, ''Davut Kıranlı öldü mü, intihar mı etti?'' sorusunu gündeme getirdi. Kıranlı'nın bir araç önüne atlayarak intihar ettiği öne sürüldü ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Davut Kıranlı'nın akıbetinin ise pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında netlik kazanması bekleniyor.

