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Müge Anlı’da çarpıcı olay! Dayı ve yeğen cinayeti itiraf etti!

23.11.2020 16:56 | Son Güncelleme:
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Müge Anlı’da çarpıcı olay! Dayı ve yeğen cinayeti itiraf etti!

Ordu’ya bağlı Korgan ilçesinin Sarıhaliç Köyü’nde yalnız yaşayan Makbule Sarı, korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Yaşlı kadın domuz bağıyla bağlı ve evdeki çarşaflardan yapılan kefene sarılmış bir şekilde bulundu. 74 yaşındaki Makbule Sarı cinayetinin gizemi Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 23 Kasım’da yayınlanan bölümünde çözüldü. Makbule Sarı’nın katillerini daha önceden tanıdığı ortaya çıktı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında bir cinayetin ardındaki sır perdesi daha aralandı. Annesinin katillerini bulmak için Müge Anlı’ya başvuran Makbule Sarı’nın kızı Hatice, annesinin çevresindeki insanlara çok parası olduğunu ve ev almak istediğini anlattığını dile getirmişti. Hırsızlık ihtimali üzerinde duran polis ekipleri Sarıhaliç Köyü ve çevresindeki tüm kameraları dakika dakika araştırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli hareketleri dikkatleri çeken iki kişi üzerinde yoğunlaşan orman işçileri ifadeleri alınmak üzere merkeze çağrıldı.

TELEFON KONUŞMASI ELE VERDİ

müge anlı

Yalnız yaşayan Makbule Sarı’nın odun almak için tanıştığı dayı ve yeğeni tek takibe alan polis ekipleri iki arasında geçen ilginç bir konuşmayla karşılaştı. Cinayetten sonra gittiği şehirden dayısını arayan yeğenin Müge Anlı İle Tatlı Sert programından söz etmesi ilgiyi çekti. Cinayeti dayı ve yeğenin işlediğini tespit eden polisler katil zanlılarına düzenlenen operasyonla ikiliyi yakaladı.

Müge Anlı'ya çıkıp aramıştı! Cinayeti itiraf ettiMüge Anlı'ya çıkıp aramıştı! Cinayeti itiraf etti

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

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Dayı ve yeğen cinayeti yaşlı kadının parasını almak için işlediklerini itiraf ettiler. Makbule Sarı’yı çuvalın içine koyduktan sonra evdeki 600 lira, altın dişi, televizyonu ve fındığı alarak kaçtıklarını itiraf eden katil zanlısı dayı-yeğen sorgularının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildiler. Kasten adam öldürme, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığı ihlali suçlamalarıyla tutuklama kararı verdi.

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