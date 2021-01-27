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Müge Anlı'da Hasan Kiraz olayında flaş gelişme! Canlı yayında gözaltına alındı…

27.01.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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Müge Anlı’nın programında, 4 yıldır kayıp olarak aranan Hasan Kiraz’ın ağabeyi stüdyoya gelen polis ekipleri tarafından canlı yayında gözaltına alındı.

Muğla Dalaman’da 4 yıl önce kaybolan 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın ağabeyi Hüseyin Kiraz, Müge Anlı stüdyosuna gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Muğla Dalaman’da 23 yaşındaki Hasan Kiraz, 4 yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolmuştu. Ailesi, Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı’nın programına çıkarak, kayıp çocuklarını aramıştı. Müge Anlı, bu kayıp dosyasıyla ilgili olarak ilginç detaylara ulaşmıştı. Kaybolmadan kısa bir süre önce trafik kazası geçiren ve engelli kalan Hasan Kiraz’a maddi ve manevi tazminat ödenmişti. Bu tazminat, alma konusunda sigortacı olduğu söylenen Süheyla ve Niyazi adlı iki şahıs aileye yardımcı olmuştu. Hasan Kiraz’ın kaybolduktan sonra ise ağabeyi Hüseyin Kiraz tarafından çektiği ve Niyazi adlı şahsa para verdiği ortaya çıkmıştı.

ÖLÜMÜNÜN ARKASINDA ŞEBEKE Mİ VAR?

Müge Anlı; Sakarya Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonla Niyazi ve Süheyla adlı şahısların da aralarında bulunduğu 14 şahsın organize şekilde sigorta usulsüzlüğüne karışma iddiasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu. Bugün de Hasan Kiraz’ın ailesi, Müge Anlı’nın canlı yayınındaydı. Gözaltının detaylarını aktaran Müge Anlı; “Niyazi, sigorta usulsüzlüğü ile ilgili teknik takibe takıldı. Üstelik yaptığı konuşmalar sırasında Hasan Kiraz’ın kaybından da bahsediyordu. Şimdi Hasan Kiraz’ın kaybıyla, Niyazi Demiröz’ün karışmış olduğu şebekenin ne bağlantısı var, o araştırılıyor” dedi.

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