MAGAZİN
  4. Müge Anlı'da kan donduran itiraf! Mehmet Muharrem Elbay'ın cesedini 3 parçaya bölüp...

Müge Anlı'da kan donduran itiraf! Mehmet Muharrem Elbay'ın cesedini 3 parçaya bölüp...

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 13:44 | Son Güncelleme

Müge Anlı canlı yayınına katılan Zeynep Ergül, kızının kaybını bahane ederek Mehmet Elbay cinayetiyle ilgili kardeşlerine göz dağı vermek isterken ortaya çıkan gerçeklerle tutuklandı. Zeynep Ergül'ün tutuklanmasının ardından Müge Anlı canlı yayınında itiraf geldi. Hatice Ergül, her şeyi itiraf etti.

Müge Anlı Tatlı Sert programında konuşulan Mehmet Muharrem Elbay olayı Türkiye gündemine oturdu.Zeynep Ergül tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatice Ergül ise bugün cinayet itirafında bulundu.

muge3-bJHa.jpg

İşte detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mehmet Muharrem Elbay olayı yıllar sonra tekrar gündeme geldi.

muge4-1Emj.jpg

Zeynep Ergül'ün evinin kömürlüğünden kemikler ortaya çıktı. Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde 5 kişi tutuklandı. Elbay cinayeti ile ilgili bugün Hatice Ergül cinayet itirafında bulundu.

muge5-qsXk.jpg

Hatice Ergül, Ercan'ın cinayeti kendisine anlattığını Müge Anlı canlı yayınında belirtti.

muge6-KoPN.jpg

Ergül, Ercan'ın cesedi üç parçaya böldüklerini kendisine anlattığını canlı yayınında açıkladı. Ergül, sözlerinin devamında ise Ercan kendisine cesedi Tilki kuyusunda parçaladıklarını anlattığını öne sürdü.

muge7-ku4h.jpg

Hatice Ergül, Ercan'ın kendisine cesedin parçalarının bir tanesini Ergül kendi kuyularına, bir tanesini Cahit'in kör kuyusuna attıklarını ve bir tanesini ise Ercan'ın kendi bağına gömdüklerini söylediğini iddia etti.

cats-TQ8S.jpg
Müge Anlı canlı yayınında Hatice Ergül, Ercan'ın kendisine bunları anlatırsan seni öldürürüm dediğini öne sürdü. Ergül,Kur'an'a el basarken görmediğini ancak bildiğini söyledi. Ergül, hepsinin Kur'an'a el bastığını Müge Anlı ile Tatlı Sert programında belirtip isimleri saydı. Kur'an'a el basma olayında Cahit,Zeynep, Ercan, Leyla ve kendi kocasının olduğunu iddia etti.

ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül olayında yeni gelişme!ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül olayında yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
müge anlı Mehmet Muharrem Elbay ZEYNEP ERGÜL Hatice Ergül itiraf

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Galatasaray'da ayrılık! Şok gelişme

Galatasaray'da ayrılık! Şok gelişme

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
kimse konuşmasın diye cesedi 3 parçaya bölüp her birinin arazisine gömmüşler. konuşurlarsa hepsi yansın diye
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuğrul Odabaş'dan Işın Karaca yorumu

Eski eşinin yeni sevgilisiyle ilgili konuştu

Tuğçe Kazaz'dan Ekrem İmamoğlu'na şoke eden sözler!

Şoke eden sözler! 'Cumhurbaşkanımız neden parlatıyor?'

Kanser tedavisi gören Gülay'dan müjdeli haber!

Kanser tedavisi gören Gülay'dan müjdeli haber!

Reynmen Kerimcan Durmaz'a yarı çıplak fotoğraflarını attı mı?

Yarı çıplak fotoğraf skandalı! Küfürlü yanıt

Demet Akalın makyajsız görüntülendi

Demet Akalın makyajsız görüntülendi

Bülent Ersoy Jennifer Lopez’i geçti! Yılbaşı istekleri olay oldu

Yılbaşı istekleri olay! '10 kg ağırlığında 10 ıstakoz...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.