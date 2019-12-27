Müge Anlı'da kan donduran itiraf! Mehmet Muharrem Elbay'ın cesedini 3 parçaya bölüp...

Müge Anlı Tatlı Sert programında konuşulan Mehmet Muharrem Elbay olayı Türkiye gündemine oturdu.Zeynep Ergül tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatice Ergül ise bugün cinayet itirafında bulundu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mehmet Muharrem Elbay olayı yıllar sonra tekrar gündeme geldi.

Zeynep Ergül'ün evinin kömürlüğünden kemikler ortaya çıktı. Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde 5 kişi tutuklandı. Elbay cinayeti ile ilgili bugün Hatice Ergül cinayet itirafında bulundu.

Hatice Ergül, Ercan'ın cinayeti kendisine anlattığını Müge Anlı canlı yayınında belirtti.

Ergül, Ercan'ın cesedi üç parçaya böldüklerini kendisine anlattığını canlı yayınında açıkladı. Ergül, sözlerinin devamında ise Ercan kendisine cesedi Tilki kuyusunda parçaladıklarını anlattığını öne sürdü.

Hatice Ergül, Ercan'ın kendisine cesedin parçalarının bir tanesini Ergül kendi kuyularına, bir tanesini Cahit'in kör kuyusuna attıklarını ve bir tanesini ise Ercan'ın kendi bağına gömdüklerini söylediğini iddia etti.



Müge Anlı canlı yayınında Hatice Ergül, Ercan'ın kendisine bunları anlatırsan seni öldürürüm dediğini öne sürdü. Ergül,Kur'an'a el basarken görmediğini ancak bildiğini söyledi. Ergül, hepsinin Kur'an'a el bastığını Müge Anlı ile Tatlı Sert programında belirtip isimleri saydı. Kur'an'a el basma olayında Cahit,Zeynep, Ercan, Leyla ve kendi kocasının olduğunu iddia etti.