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Müge Anlı’da stüdyo karıştı! Vicdansız baba kızının ameliyat parasını alıp kaçtı: Annenin feryadı kayınpederi çileden çıkardı!

21.02.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 11 gündür eşinden haber alamayan Merve Hanım'ın sözleri damga vurdu. Eşi Doğan Köse'nin kızının ameliyat parasını aldığını belirten Merve Hanım, Müge Anlı'dan yardım istedi. Kayınpederi, genç kadının "Eşimin borçları vardı kredi çektim. Bütün borçlarını kapattım. Bunu yapmasına anlam veremiyorum" demesi üzerine canlı yayına bağlandı. Yaşlı adam, "İnsan evladıyla sınanır mı?" diyerek oğluna tepki gösterdi. Müge Anlı açıklamalar üzerine Doğan Köse'ye seslendi.

Müge Anlı’da stüdyo karıştı! Vicdansız baba kızının ameliyat parasını alıp kaçtı: Annenin feryadı kayınpederi çileden çıkardı!

Müge Anlı, eşi Doğan Köse'nin bulunması için başvuruda bulunan Merve Hanım'ı konuk etti. 4 yaşındaki çocuğunun Makrodaktili hastalığından muzdarip olduğunu söyleyen Merve Hanım, evladının ameliyat parasını alıp kaçan kocasına tepki gösterdi. Nisan ayına kadar 100 bin TL para biriktirmeleri gerektiğini ifade eden Merve Hanım, bunu başardıklarını yalnızca 15 bin TL kala kocasının o parayı ve çalıştıkları marketteki paraları alıp kaçtığını iddia etti. Müge Anlı duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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KIZININ AMELİYAT PARASINI ÇALDI!

Marketten paraların eksilmesi üzerine eve dönen ve kızının ameliyat parasının da yerinde olmadığını fark eden Merve Hanım, "Onun bir daha gelmeyeceğini anladım" diyerek market sorumlusunu aradığını söyledi.

Marketten 120 bin, evden 85 bin TL alıp kayıplara karışan adamın sorumsuzluğu izleyenlere 'pes' dedirtti.

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MÜGE ANLI'DAN SERT TEPKİ: "GÖRSEM SURATINA TÜKÜRÜRÜM!"

Müge Anlı canlı yayında "Gerçekten adetim değildir ama başka bir tabir bulamıyorum: Görsem suratına tükürürüm" diyerek Doğan Köse'ye tepki gösterdi.

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KAYINVALİDE OĞLUNU SAVUNDU

Doğan Köse'nin annesi oğlunun psikolojik bir bunalımda olduğunu söyleyerek onu savundu.

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"İNSAN EVLADIYLA SINANIR MI?"

Aynı konu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de işlendi. Gelininin isyanı üzerine kayınpeder canlı yayına bağlanarak oğlu Doğan Köse'ye verdi veriştirdi.

"Oğlundan bıktığını" belirten yaşlı adam, "İnsan evladıyla sınanır mı?" diyerek tepki gösterdi.

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