Müge Anlı ile Tatlı Sert dizi oluyor! Bakın Müge Anlı'yı kim oynayacak?

MedyaBaşkent'in haberine gör, ATV ekranlarında yıllardır izlemeye alıştığımız Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dizi versiyonu ekrana çıkmak için gün sayıyor.

Birçok cinayet dosyasını ele alan Müge Anlı, milyonlarca vatandaşın gönlünde taht kurarken Müge Anlı'nın programına benzer 'Suçlu' adında bir dizi başlıyor. Başrolünde ise Nehir Erdoğan, Müge Anlı'yı anımsatan bir kararterle ekrana çıkacak.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 13 yıldır ATV ekranlarında yer alıyor. Çözülemeyen cinayetleri, faili meçhul olayları, kaybolan insanları, dolandırılan mağdur vatandaşların sesi olan Müge Anlı, dizilere de ilham kaynağı oluyor.

MÜGE ANLI'NIN AYNISI OLACAK

Çok yakında Star TV ekranlarında Müge Anlı'nın programına benzer bir dizi çekilecek. Başrol oyuncu Nehir Erdoğan olurken 'Elif' karakterine can verecek oyuncu 'Sessiz Çığlık' adlı televizyon programının sunuculuğunu yapacak.

03 Medya tarafından hazırlanan Suçlu dizisi çok yakında Star TV ekranlarında yer alacak.

Reality Show olarak program sunacak olan Elif, tam da Müge Anlı gibi olacak.

ERKAN PETEKKAYA EMNİYET AMİRİ ROLÜNDE

Erkan Petekkaya’nın Ömer isimli emniyet amirini canlandırdığı Suçlu dizisi, Müge Anlı’nın programlarında anlattığına benzer bir cinayet davasını çözmeye çalışan Ömer ile Elif karakterlerini bir araya getirecek.



