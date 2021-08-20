Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı! Müge Anlı ne zaman başlıyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Temmuz ayında tatile girmişti. Milyonlarca izleyicisi olan programın başlayacağı tarihi Müge Anlı sosyal medya hesabından duyurdu.
Sevilen sunucu yeni sezona başlayacağı tarihi açıkladı. Son bölümünde işlediği Büyükşen cinayetiyle Türkiye'nin gündemine oturan programın yeni bölümleri için geri sayım başladı.
Müge Anlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kavuşmamıza çok az kaldı..." dedi. 19 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı paylaşımda "Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" ifadelerini kullanan Anlı izleyicilerini sevindirdi.
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