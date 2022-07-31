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Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı, vefat etti! Dostları ve eşi yanındaydı

31.07.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sessiz sedasız İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Müge Anlı zor günler geçiriyor. Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı, vefat etti. Anlı geçtiğimiz gün babasını toprağa verdi.

Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı, vefat etti! Dostları ve eşi yanındaydı

25 Haziran'da hayatını Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birleştiren Müge Anlı babasının ölümüyle yıkıldı. Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı, vefat etti.

İhsan Anlı'nın cenazesinin dün Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildiği öğrenildi. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sessiz sedasız evlenen Anlı'yı zor gününde eşi ve dostları teselli etti.

MÜGE ANLI'NIN BABASI İHSAN ANLI KİMDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı'dır. Fakat babasına dair pek fazla detay bulunmamaktadır.

Müge Anlı'nın annesi ise öğretmendir. Anlı'nın, babasıyla uzun yıllardır küs olduğundan dolayı görüşmediği iddia ediliyor.

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Müge Anlı
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