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Müge Anlı'nın bahsettiği Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı kimdir? Yüksel Arıcı'nın son hali nasıl?

21.09.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, Fatma Karadağ'ın sevgilisi Cemal Durmaz'ı Kurtlar Vadisi dizisindeki Pala karakterine benzetti. Fatma Karadağ, sevgilisinin hep gözlükle gezdiğini ve "Sadece ölüler görür" dediğini söyledi. Bu sözler üzerine Müge Anlı "Kurtlar Vadisi'ndeki pala karakteri gibi" ifadesini kullanıcının birçok internet kullanıcısı oyuncu Yüksel Arıcı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yüksel Arıcı'nın son hali nasıl?

Müge Anlı'nın bahsettiği Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı kimdir? Yüksel Arıcı'nın son hali nasıl?

Müge Anlı, Kurtlar Vadisi'nin Pala'sına değinince birçok kişi arama motorlarında karaktere hayat veren oyuncu Yüksel Arıcı'yı araştırmaya başladı. Peki, Yüksel Arıcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı'nın son hali...

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YÜKSEL ARICI KİMDİR?

Yüksel Arıcı 7 Mart 1963 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

Yüksel Arıcı, Adana Erkek Lisesi'nden mezun oldu.

1981 yılında Adana Şehir Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro yaşamına başlayan Arıcı, 1987 yılında Karınca Katarı isimli filmde sinemaya atılmıştır. 1991 yılına kadar Adana, Ankara ve İstanbul ilerindeki özel tiyatrolarda, tiyatro oyunculuğunu devam ettirmiştir. 1990 ve 1991 yılından itibaren televizyon dizileri ve sinema filmlerinde aktif olarak oyunculuk yapmaktadır.

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KURTLAR VADİSİ'NİN PALA'SI YÜKSEL ARICI'NIN SON HALİ

İşte Yüksel Arıcı'nın son hali:

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Yüksel Arıcı'nın oynadığı diziler:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Vehbi, 2015-2017
Kayıp, 2013
Uçurum, 2012
Kurt Kanunu, 2012, Hasip Ağa
Sürgün Hayatlar, 2008, Tufan
Sıla, 2006
Hacı, 2006
Güz Yangını, 2005
Saçsaça Başbaşa, 2004, Mahmut
Cennet Mahallesi, 2004
Şarkılar Seni Söyler, 2003
Kurtlar Vadisi, 2004, Pala
Babam ve Biz, 2001
Hesabım Bitmedi, 1998
İlişkiler, 1997, Nihat
Kurtuluş, 1996, Albay Stimber
Sahte Dünyalar, 1995, Kahraman Okay
Gölge Çiçeği, 1995, Erol
Aşk ve Gurur, 1995, Sait
Kaygısızlar, 1994, Ustura Kamil
Bay Kamber, 1994
Aziz Ahmet, 1994
Alem Buysa, 1994
Yaz Evi, 1993
Süper Baba, 1993, Avukat Cemal
Saygılar Bizden, 1993
Ana, 1991

Yüksel Arıcı'nın oynadığı filmler:

Hep Yek, 2016
Karayel Poyraz, 2013
Ay Büyürken Uyuyamam, 2011, Kunduracı Ahmet
New York'ta Beş Minare, 2010, Muhbir Polis
Yüreğine Sor, 2009, Hamit
Kanımdaki Barut, 2009
Hüküm, 2008, Kısa film
Büyük Şeytan Üçgeni, 2008, Behram Azami
Mülteci, 2007
Kilit, 2007, İbrahim
Çinliler Geliyor, 2006, Cumali
Patroniçe, 2004
Öyle Bir Sevda ki, 2002
Çamur, 2002, Mafya
Karşılaşma, 2002, Recep
Derviş, 2001, Muselim
Melekler Evi, 2000, Polis Seyit
Şara, 1999
Yara, 1998
Ah Nalan Ah, 1997, Nalan'ın Abisi
Yer Çekimli Aşklar, 1995
Ver Elini Kayınço, 1995, Bakkal
Ona Sevdiğimi Söyle, 1995
Soğuk Geceler/Devlerin Ölümü, 1994
Kızılırmak Karakoyun, 1993
Balkan Balkan, 1993
Amerikalı, 1993, Hamit'in Adamı
Her Gece Bodrum, 1992
İstanbul Bura mı?, 1989
Bebek Yüzlü, 1988
Karınca Katarı, 1987, Tecavüzcü

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