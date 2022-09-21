Müge Anlı'nın bahsettiği Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı kimdir? Yüksel Arıcı'nın son hali nasıl?

Müge Anlı, Kurtlar Vadisi'nin Pala'sına değinince birçok kişi arama motorlarında karaktere hayat veren oyuncu Yüksel Arıcı'yı araştırmaya başladı. Peki, Yüksel Arıcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı'nın son hali...

YÜKSEL ARICI KİMDİR?

Yüksel Arıcı 7 Mart 1963 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

Yüksel Arıcı, Adana Erkek Lisesi'nden mezun oldu.

1981 yılında Adana Şehir Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro yaşamına başlayan Arıcı, 1987 yılında Karınca Katarı isimli filmde sinemaya atılmıştır. 1991 yılına kadar Adana, Ankara ve İstanbul ilerindeki özel tiyatrolarda, tiyatro oyunculuğunu devam ettirmiştir. 1990 ve 1991 yılından itibaren televizyon dizileri ve sinema filmlerinde aktif olarak oyunculuk yapmaktadır.

KURTLAR VADİSİ'NİN PALA'SI YÜKSEL ARICI'NIN SON HALİ

İşte Yüksel Arıcı'nın son hali:

Yüksel Arıcı'nın oynadığı diziler:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Vehbi, 2015-2017

Kayıp, 2013

Uçurum, 2012

Kurt Kanunu, 2012, Hasip Ağa

Sürgün Hayatlar, 2008, Tufan

Sıla, 2006

Hacı, 2006

Güz Yangını, 2005

Saçsaça Başbaşa, 2004, Mahmut

Cennet Mahallesi, 2004

Şarkılar Seni Söyler, 2003

Kurtlar Vadisi, 2004, Pala

Babam ve Biz, 2001

Hesabım Bitmedi, 1998

İlişkiler, 1997, Nihat

Kurtuluş, 1996, Albay Stimber

Sahte Dünyalar, 1995, Kahraman Okay

Gölge Çiçeği, 1995, Erol

Aşk ve Gurur, 1995, Sait

Kaygısızlar, 1994, Ustura Kamil

Bay Kamber, 1994

Aziz Ahmet, 1994

Alem Buysa, 1994

Yaz Evi, 1993

Süper Baba, 1993, Avukat Cemal

Saygılar Bizden, 1993

Ana, 1991

Yüksel Arıcı'nın oynadığı filmler:

Hep Yek, 2016

Karayel Poyraz, 2013

Ay Büyürken Uyuyamam, 2011, Kunduracı Ahmet

New York'ta Beş Minare, 2010, Muhbir Polis

Yüreğine Sor, 2009, Hamit

Kanımdaki Barut, 2009

Hüküm, 2008, Kısa film

Büyük Şeytan Üçgeni, 2008, Behram Azami

Mülteci, 2007

Kilit, 2007, İbrahim

Çinliler Geliyor, 2006, Cumali

Patroniçe, 2004

Öyle Bir Sevda ki, 2002

Çamur, 2002, Mafya

Karşılaşma, 2002, Recep

Derviş, 2001, Muselim

Melekler Evi, 2000, Polis Seyit

Şara, 1999

Yara, 1998

Ah Nalan Ah, 1997, Nalan'ın Abisi

Yer Çekimli Aşklar, 1995

Ver Elini Kayınço, 1995, Bakkal

Ona Sevdiğimi Söyle, 1995

Soğuk Geceler/Devlerin Ölümü, 1994

Kızılırmak Karakoyun, 1993

Balkan Balkan, 1993

Amerikalı, 1993, Hamit'in Adamı

Her Gece Bodrum, 1992

İstanbul Bura mı?, 1989

Bebek Yüzlü, 1988

Karınca Katarı, 1987, Tecavüzcü

