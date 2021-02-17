Müge Anlı’nın canlı yayınında terlik şoku! Bir anda yerinden fırlayıp...

Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün 8 yıldır kayıp olan Gülşen Caymaz’ın kaybı ele alındı.

Canlı yayınlanan programında Gülşen Caymaz’ın annesi Murat Akın’a canlı yayında terlik fırlattı.

TERLİK FIRLATIP ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Gülşen Caymaz’ın annesi kızı hakkında dün ithamlarda bulunan Murt Akın’a terlik fırlattı ve “Sen kimsin benim kızımın ahlakını sorguluyorsun. Biz kızımı bulmaya geldik, ahlak sorgulama programı mı bu? Kimden para aldın çakal, kızımı sen öldürdün” diyerek üzerine yürüdü.

Canlı yayında acılı annenin' Müge hanım ben bir dakika izin alabilir miyim?' diyerek Murat Akın'a saldırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

