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Müge Anlı’nın canlı yayınında terlik şoku! Bir anda yerinden fırlayıp...

17.02.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2013 yılından beri bulunamayan Gülsen Caymaz olayında canlı yayına girer girmez şoke eden anlar yaşandı. Canlı yayına katılan konuk Müge Anlı’dan izin alarak terlik fırlattı! Müge Anlı’dan 'Müge Hanım 1 dakika saldıracağım' diyerek terlik fırlatması sosyal medyada ti'ye alındı.

Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün 8 yıldır kayıp olan Gülşen Caymaz’ın kaybı ele alındı.

Canlı yayınlanan programında Gülşen Caymaz’ın annesi Murat Akın’a canlı yayında terlik fırlattı.

TERLİK FIRLATIP ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Gülşen Caymaz’ın annesi kızı hakkında dün ithamlarda bulunan Murt Akın’a terlik fırlattı ve “Sen kimsin benim kızımın ahlakını sorguluyorsun. Biz kızımı bulmaya geldik, ahlak sorgulama programı mı bu? Kimden para aldın çakal, kızımı sen öldürdün” diyerek üzerine yürüdü.

Canlı yayında acılı annenin' Müge hanım ben bir dakika izin alabilir miyim?' diyerek Murat Akın'a saldırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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