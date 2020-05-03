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Müge Anlı'nın karantinadaki işi! 9 kilo vermiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 09:30 | Son Güncelleme

Karantina sürecini ailesiyle evde geçiren Müge Anlı, 2. Sayfa programına verdiği röportajda bu süreçte yerleri silmekten 9 kilo verdiğini söyledi.

Müge Anlı'nın karantinadaki işi! 9 kilo vermiş

ATV ekranlarında yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programda sunuculuk yapan Müge Anlı, kızı ve annesiyle karantinaya girdi. Yıllardır kimseye röportaj vermeyen Anlı, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sorularını yanıtladı.

"YER SİLMEKTEN 9 KİLO VERDİM"

Kendisine gönderilen sorulara evinin salonunda çektiği video ile cevap veren Müge Anlı, "Karantinada temizlik yapıyor musun?" sorusuna "Temizlik yapıyorum tabi. Ben annem temizlik yapmasın diye yapıyorum. Evde bir iş bölümü yaptık; annem yemek yapıyor, ben de genelde yerleri siliyorum. Bu yerleri silme mevzusu benim çok hoşuma gitti. Bu müthiş bir spormuş. Yer silmekten 9 kilo verdim.

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Ben paspasla değil elimle yerleri siliyorum. Hayatım boyunca ev işi yapanlara saygı duyuyordum şimdi daha çok duymaya başladım. Ama ev işi çok nankörmüş; yemek yapıyorsun bitiyor, temizlik yapıyorsun ertesi gün yine kirleniyor. Programda bile bu kadar yorulmuyorduk biz" dedi.

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