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Müge Anlı O Ses Türkiye'de olacak mı? Açıklama geldi

19.12.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına bazı ünlü isimlerin katılacağı iddia edilmişti. Adı gündemde olan Müge Anlı bu iddiayı yalanladı. Müge Anlı O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte yanıtı...

Müge Anlı O Ses Türkiye'de olacak mı? Açıklama geldi

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde sahneye çıkacak isimler sosyal medyada gündem olmuştu. 31 Aralık'ta yayınlanacak olan bölümde Mesut Özil, Müge Anlı ve Eda Ece gibi isimlerin sahneye çıkacağı iddia edilmişti.

Söylemezsem Olmaz programında Bilal Özcan ve Bircan Bali de bu konuyu masaya yatırmıştı. Konunun gündeme gelmesinden sonra Müge Anlı açıklama yaptı.

Müge Anlı iddialara göre Bilal Özcan’a şu mesajı attı: "Bilal abiciğim günaydın umarım çok iyisinizdir. Şimdi programınızı izledim. O ses Türkiye ile ilgili… Ben katılıyormuşum, haberim bile yok. Sana söylemek istedim çok öpüyorum sevgiler."

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O Ses Türkiye Müge Anlı
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