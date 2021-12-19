Müge Anlı O Ses Türkiye'de olacak mı? Açıklama geldi

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde sahneye çıkacak isimler sosyal medyada gündem olmuştu. 31 Aralık'ta yayınlanacak olan bölümde Mesut Özil, Müge Anlı ve Eda Ece gibi isimlerin sahneye çıkacağı iddia edilmişti.

Söylemezsem Olmaz programında Bilal Özcan ve Bircan Bali de bu konuyu masaya yatırmıştı. Konunun gündeme gelmesinden sonra Müge Anlı açıklama yaptı.

Müge Anlı iddialara göre Bilal Özcan’a şu mesajı attı: "Bilal abiciğim günaydın umarım çok iyisinizdir. Şimdi programınızı izledim. O ses Türkiye ile ilgili… Ben katılıyormuşum, haberim bile yok. Sana söylemek istedim çok öpüyorum sevgiler."

