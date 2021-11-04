Müge Anlı şıklığıyla dikkat çekti! Beğeni yağdı

Gündüz kuşağının en ünlü sunucularından biri olan Müge Anlı, geçtiğimiz nisan ayından beri Instagram'da paylaşımlar yapıyor.

Bir günde 2 milyon takipçiye ulaşarak rekor kıran Müge Anlı'nın Instagram paylaşımları programı kadar merak edilip konuşuluyor. Müge Anlı son olarak şık siyah elbisesiyle bir pozunu paylaştı.

Anlı'nın "Fotoğraf çektirmeyi hiç sevmediğimi herkes bilir. Ancak benim tatlı paparazzim @sew_can‘ın çektiği bu fotoğrafı görünce, keşke poz verseydim demeden edemedim" notuyla pozu da sosyal medyayı salladı.

Şık haliyle beğeni toplayan Anlı yorumları ise kısıtlamayı tercih etti.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. Müge Anlı sunduğu programda 6 üniversite bitirdiğini dile getirmişti.

Müge Anlı'nın Babası İhsan Anlı'dır. Ancak kameralardan uzak bir hayat yaşayan İhsan Anlı hakkında pek bilgi bulunmuyor. Müge Anlı'nın annesi ise öğretmendir.



