Müge Anlı tek bir sözüyle canlı yayında itiraf ettirdi! Öyle bir şey dedi ki... Ağzından laf aldı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan Hatice Musaoğlu'nun dosyası işlendi. Programa katılan Musaoğlu'nun kızı Melek, 50 yaşındaki 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu'nun kaybolmasında oğlu Aydın'ın parmağı olabileceğini söyledi.

Gözler oğluna çevrilirken Aydın, yayında ev konusunda anlaşamadıklarını belirtti. Aydın, "Arsa babamın üzerine. Ev benim üzerime. Kızların hakkı duruyor. O evde herkesin hakkı var. Köyde tapu kadastrocular evi benim üzerime yazdılar. Toprak babamın üzerine. Herkesin hakkı var. Herkes hakkını alabilir. Ben tapuyu üzerime almadım. Tapum yok" açıklaması yaptı.

Hatice Musaoğlu'nun kız çocukları annelerinin evde korkarak yaşadığını ve Aydın'ın dövdüğünü söyledi. Annesiyle oda kavgası yapan Aydın, "Annem kendi odasını başta bize vermek istemedi ama sonra bana hak verdi. Annemin odasını aldıktan sonra bir yıl o şekilde yaşadık. Ben annemle oda kavgası yüzünden dargın yaşamadım. Başka meselelerden dolayı öyle yaşadım" ifadelerini kullandı. Aydın ve eşinin zorla yaşlı kadının odasına geçtiği iddia edildi.

ANNESİNE SİLAH ÇEKMİŞ

Musaoğlu'nun kızı Sevim de Aydın'ın annesine silah çektiğini iddia etti. Sevim, "Annemle abim, babamdan kalan parayı bölüşemiyordu. Abim, 'Parayı bana vermediniz' diye anneme silah çekti ve boğuyordu. Annem 'imdat' diye bağırınca ayrıldı". ifadelerini kullandı.

Aydın bu iddiaların üzerine "Biz eşimle ahıra yakın olan odada kalmak istedik. Ancak annem bunu istemedi bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Sonra annemle anlaştık. Annem başka odaya geçti." dedi.

Müge Anlı, "Senin evin değil. Konya'daki mevzu gibi senin odan yok diyeceğim şimdi. Hem kadının evine geliyorsun hem de kadını odasından kovuyorsun. Sen annenle oda kavgası yapıyorsun. İnsan iki gün sonra vicdan azabı çeker. Mesela annen kaybolduğundan beri vicdan azabı çekiyor musun? Annemi odasından ettik. Kadın ortalarda yok demiyor musun? Başkaları anneni ararken, en başta senin araman gerekirdi anneni" sözleriyle tepki gösterdi.

"ANNEMİN DÜŞÜP KALKTIĞI BİR ERKEK VARDI"

Aydın Musaoğlu, annesinin fizik tedaviye gittiğini belirterek kaybolduğu gün annesinin gri bir araca bindiğini söyledi. "Annem gece giderdi gündüz gelirdi. Bazen bir hafta olmazdı. Bu yüzden şüphelenmedim. Düşüp kalktığı bir erkek vardı. İsmi Fehmi Çılbır'dı. Altınları da onun evinden çıktı. Annem ortadan kaybolduktan sonra kardeşim Cemile annemin parasını çekmiş..." iddiasıyla herkesi şaşırttı. Ayrıca Musaoğlu'nun annesi hakkında da kayıp başvurusunda bulunmadığı da ortaya çıktı.

"BABAM BABAANNEMİ ÇUVALA KOYDU"

Hatice Musaoğlu'nun kardeşi Mehmet Musaoğlu da yayına bağlanınca araştırmanın seyrini değiştirecek açıklamalar yaptı. Mehmet Musaoğlu, "Aydın'ın kızı bize anlattı. Ben evde yoktum ama benim evimde konuşmuş. Annem ve çocuklarım olayı duymuş. Çocuk 'Babam babaannemin alnına demir çubukla vurdu. Daha sonra çuvala koyup yukarı kata attı. demiş." dedi.

MÜGE ANLI TEK BİR SÖZÜYLE İTİRAF ETTİRDİ

Hatice Musaoğlu kaybolduğunda Aydın'ın teyzesi Aydın'ı suçladığı için Müge Anlı canlı yayında Aydın'a "Teyzenin ne çıkarı olabilir ki neden öyle yaptı?" sorusunu sordu. Aydın da "Geriye dönemiyorum. Geçmiş olduğundan unutuldu. Biz benim çocuğum doğduğunda dayıma giderdik. Dayımın eşi yengem annemi arama ekibine katıldıktan sonra biz koptuk." dedi.

Anlı ise "Ne güzel işte sen de katılsaydın." dedi. Aydın da "Beni suçluyor. Başka bir şeyler de var. Dayımın hanımı 'Ben ölmeden önce bu kapıyı kapattıracağım' demiş."

Müge Anlı da bu sözün üzerine "Anneni öldürdüğün için" cümlesini kurunca Aydın'ın ağzından lafı cımbızla çeker gibi aldı. Aydın "Hayır annemi öldürmeden önce de söylüyordu." dedi. Müge Anlı da "O zaman sen annenin öldüğünden de eminsin" dedi. Canlı yayında itiraf ettirmiş oldu.