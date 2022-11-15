Müge Anlı'ya göndermesi olay olmuştu... Yasmin Erbil yine çok iddialı

Müge Anlı'nın tuvalette fotoğraf çekenlerle ilgili"Bak ben dalga geçiyorum ya. Oraya insanlar fotoğraf koyuyorlar ya, ben dalga geçiyorum. 'Kadına bak tuvalete gitmiş, fotoğraf çektirmiş, geri zekalı' diyorum" sözleri sonrası Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil'den gönderme gelmişti.
Yasmin Erbil tuvalette poz vererek "Sorry Müge Anlı" demişti. Sosyal medyada pozlarını sık sık paylaşan ünlü isim iddialı bir elbise seçti.
Neredeyse kuyruk sokumuna kadar ineniddialı sırt dekoltesiyle dikkat çeken Yasmin Erbil yine takipçilerinin dikkatini çekti.