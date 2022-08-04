Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor 2022? Müge Anlı yeni sezon tarihi belli mi?

Müge Anlı programı 14 yıldır ekranlara gelmeye devam ediyor. Çıktığı ilk günden bu yana ilgiyle ve merakla izlenen Müge Anlı'da kayıplar aranıyor, aileler kavuşuyor veya cinayetler gün yüzüne çıkıyor. Müge Anlı, en son Haziran ayında ekranlara veda ederek sezon finali yapmıştı. 15. sezonla ekranlara dönecek olan Müge Anlı'nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte Müge Anlı yeni sezon başlama tarihi...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

MÜGE ANLI BAŞLAMA TARİHİ BELLİ Mİ?

Geçtiğimiz sezon Ağustos ayı sonunda başlayan Müge Anlı ie Tatlı Sert programının yine Ağustos ayında başlaması bekleniyor. Müge Anlı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV ekranlarında seyircisinin karşısında olacak.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı 19 Aralık 1973 doğumlu, 48 yaşındadır. Mesleği gazeteci, sunucu, oyuncu ve yapımcıdır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. Burhan Akdağ ile olan evliliğinden (1999-2008) 20 yaşında olan Lidya Akdağ adında bir kızı var. Müge Anlı geçtiğimiz günlerde 4. sınıf emniyet müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile gözlerden uzak bir tören ile evlendi.



