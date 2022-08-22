Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor, yayın tarihi ertelendi mi? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yayın tarihi!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 14 yıldır süren ekran serüveni devam ediyor. Çıktığı ilk günden bu yana ilgiyle ve merakla izlenen Müge Anlı'da pek çok kayıp bulundu, aileler kavuştu, ve cinayetler gün yüzüne çıktı. Peki Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor, yayın tarihi ertelendi mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi ve detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi belli oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 29 Ağustos Pazartesi günü 15. sezonuyla ekranlara gelecek.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, canlı yayınla hafta içi her sabah ATV ekranlarında olacak.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMININ YAYIN TARİHİ ERTELENDİ Mİ?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yaşanan teknik problemlerden dolayı 5 Eylül'de ekranlara gelmesi beklendiği öne sürüldü. Konu ile ilgili program ekibinden açıklama geldi. İddiaları yalanlayan ekip, geri sayımı başlattıklarını ve çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Buna göre Müge Anlı ve ekibi, 15. sezonu için 29 Ağustos'ta ekranda olacak.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YAYIN TARİHİ

Geçtiğimiz sezon Ağustos ayı sonunda başlayan Müge Anlı ie Tatlı Sert programının yine Ağustos ayında başlaması bekleniyordu. Müge Anlı 29 Ağustos Pazartesi itibariyle hafta içi her gün saat 10:00'da ATV ekranlarında seyircisinin karşısında olacak.



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MÜGE ANLI YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Müge Anlı 19 Aralık 1973 doğumlu, 48 yaşındadır. Mesleği gazeteci, sunucu, oyuncu ve yapımcıdır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. Burhan Akdağ ile olan evliliğinden (1999-2008) 20 yaşında olan Lidya Akdağ adında bir kızı var. Müge Anlı geçtiğimiz günlerde 4. sınıf emniyet müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile gözlerden uzak bir tören ile evlendi.



