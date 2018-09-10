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Müge Anlı yeni sezona hızlı başladı! Film gibi olay

DİZİ HABERLERİ  | 10.09.2018 14:22 | Son Güncelleme

Amerika’dan İstanbul’a geldiğinde Atatürk Havalimanı’nda daha gümrükten çıkmadan kaybolan Demans hastası (bunama) 73 yaşındaki Murat Çamlıbay, Müge Anlı’nın çalışmaları sonucu bulundu.

Müge Anlı yeni sezona hızlı başladı! Film gibi olay

Amerika'da yaşayan Murat Çamlıbay, 6 Eylül Perşembe günü Türkiye'ye geldi. Demans hastası olan 73 yaşındaki Çalımbay, Atatürk Havalimanı'nda daha gümrükten çıkmadan kayboldu. Kardeşi Güneş Çalımbay, tüm havalimanını altüst etti.

Ancak bir türlü ağabeyini bulamadı. Bunun üzerine yardım istemek için Müge Anlı'ya başvurdu.

MÜGE ANLI YAŞLI ADAM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Program sorumlularınca yapılan açıklamaya göre, Müge Anlı, yaşlı adamı bulabilmek için tüm imkanları seferber etti.

Adım adım Murat Çamlıbay'ın izi sürüldü. Tüm güvenlik kameraları izlendi.

Çok geçmeden de müjdeli haber geldi.

Müge Anlı'nın yaptığı birkaç saatlik aramanın sonunda Murat Çamlıbay, Atatürk Havalimanı'nda uyurken bulundu.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
işe bak ! devletimizin kolluk kuvvetlerine başvuracağına müge anlıya başvuruyor ve ne enteresan ki kadın bir çok olayı aydınlatıyor .. içişleri bakanlığı resmi bir görev verse bari :)) ülkemin son hali
Helal olsun sana Müge anlı layıkı ile işini yapan bir gazetecisin.
kaybolmak istiyorum ama müge anlı bulur diye yerimden ayrılmıyorum
anca türübünde küfür etmesini bilir bi işe yaradıgı yok hepsi ayarlı buna program vermek en büyük yanlış zaten holigan müge
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