Müge Anlı, Zuhal Topal, Nur Viral ve Esra Harmanda buluştu! Gözler onu aradı

ATV’de 13 yıldır ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, Beyaz TV’de Nur Viral’le Hayatta Her Şey Var programının sunucusu Nur Viral, yeni sezonda TV 8’de Zuhal Topal’la Yemekteyiz ile izleyici karşısına çıkan Zuhal Topal ve Hayat Güzeldir, İyi Fikir gibi pek çok başarılı programa imza atan sunucu Esra Harmanda yemekte bir araya geldi.

"ZAHİDE YETİŞ EKSİK"

O anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Zuhal Topal fotoğrafa, ‘Tam poz verirken herkesi güldürmek adlı eserim’ yazdı. Sunucunun fotoğrafı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Yıllardır süren dostlukları parmakla gösterilen dörtlünün fotoğrafının altına Zuhal Topal’ın bazı takipçileri ise “Bu fotoğrafta Zahide Yetiş eksik”, “Gözlerim Zahide Yetiş’i aradı” şeklinde yorum yaptılar.

