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  4. Muğla'da iğrenç olay! Pet shop'a hayvan sevmek için gelen kızları taciz etti

Muğla'da iğrenç olay! Pet shop'a hayvan sevmek için gelen kızları taciz etti

20.05.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddiaya göre Muğla'nın Milas ilçesinde pet shop sahibi Cemal U. (51), dükkanına hayvan sevmek için gelen iki lise öğrencisi kızı elle taciz etti. Cemal U. gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Muğla'da iğrenç olay! Pet shop'a hayvan sevmek için gelen kızları taciz etti

Olay, Milas'ın Hacı İlyas Mahallesi Menteşe Caddesi'ndeki bir pet shopta meydana geldi. İddiaya göre, 13 ve 14 yaşındaki lise öğrencisi 2 kız arkadaş, hayvan sevmek için girdikleri pet shop'ta iş yeri sahibi Cemal U.'nun tacizine uğradı. Öğrenciler, korku ve paniğe kapılarak, olayı ailelerine anlattı. Milas ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ailelerin şikayeti üzerine işyerini olay gününden sonra açmadığı öğrenilen Cemal U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Milas'ta saklandığı evde gözaltına alınan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

(DHA)

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Muğla taciz
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