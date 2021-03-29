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  4. Muğla'da uçuruma yuvarlanan motosikletteki çifti ölüm ayırdı

Muğla'da uçuruma yuvarlanan motosikletteki çifti ölüm ayırdı

29.03.2021 02:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Milas ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü Çağrı Düdükçü (24) hayatını kaybetti, eşi Ebru Düdükçü (21) ağır yaralandı.

Muğla'da uçuruma yuvarlanan motosikletteki çifti ölüm ayırdı

Kaza, akşam saatlerinde Kargıcak Mahallesi Labranda mevkiinde meydana geldi. Çağrı Düdükçü yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Çağrı Düdükçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

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EŞİNİN DE HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Arkasında oturan eşi Ebru Düdükçü ise yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Esma Düdükçü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan çiftin 1 çocuklarının olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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trafik kazası Muğla

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